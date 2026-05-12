"Full jazz experience". Questo il titolo della giornata intensiva che unirà l’alto perfezionamento didattico alla magia della performance live. L’evento è in programma il 12 maggio a Mileto sulla scia delle celebrazioni per la Giornata internazionale del jazz dello scorso 30 Aprile.

A promuoverla sarà il Cantiere musicale internazionale Aps diretto dal maestro di pianoforte Roberto Giordano, che nell’occasione si trasformerà nel cuore pulsante dell’improvvisazione. La rassegna, coordinata dal maestro Francesco Scopelliti, nasce con l'obiettivo di valorizzare il Jazz non solo come genere musicale, ma anche come "responsabilità culturale", confermando la Calabria come terreno fertile per i talenti più interessanti della scena nazionale.

"Full jazz experience" prevede dalle 15:30 alle 18:00 la Jazz masterclass con il maestro Giovanni Mazzarino, docente di Tecniche di Improvvisazione musicale presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia. Un momento formativo di altissimo profilo, aperto a musicisti, professionisti e appassionati. Nell’occasione verranno approfonditi i temi dell'armonia, della composizione e della pratica jazzistica.

Mazzarino, attivo dal 1985 e vincitore del Top jazz come miglior nuovo talento, è una delle voci più autorevoli del Jazz italiano ed europeo. Dalla sua vanta 22 album da leader e collaborazioni con giganti come Randy Brecker, Steve Swallow e moltissimi altri. A Mileto porterà la sua lunghissima esperienza didattica, il suo carisma e la sua cifra stilistica fatta di lirismo, rigore formale ed eleganza. Il maestro Mazzarino alle 20.30 sarà uno dei protagonisti del concerto “Quartet feat”. Insieme a lui ci sarà la "rising star" del canto jazz italiano: Giovanna Magro. L’artista siciliana è reduce da prestigiosi riconoscimenti internazionali (tra cui il primo premio al “7th Swiss international music competition” di Lugano e la vittoria a Tomorrow’s Jazz al Teatro La Fenice di Venezia). A Mileto presenterà un repertorio raffinato che include brani tratti dai suoi recenti lavori discografici "Composit" e”Two/Gether”, ambedue realizzati in collaborazione con Giovanni Mazzarino per l’etichetta Jazzy Records. Gli altri due componenti del “Quartet feat” saranno il maestro Tommaso Pugliese (contrabasso) e lo stesso maestro Scopelliti (batteria).