L’Associazione calabrese Promocultura e Baker Hughes hanno dato il via alle celebrazioni natalizie con la realizzazione di un Concerto di Natale tenutosi nello stabilimento Baker Hughes di Vibo Valentia.

Protagonista dell’evento è stato il Vipàvero – Clarinet Quartet & Percussion, ensemble d'eccellenza capace di coniugare raffinatezza tecnica ed energia espressiva. Il quartetto – si legge in una nota stampa - ha proposto un repertorio che ha attraversato la tradizione natalizia, rielaborandola in una chiave originale, coinvolgente e contemporanea.



Un connubio tra arte e industria

Il concerto ha rappresentato un significativo momento di incontro tra cultura, musica e mondo del lavoro, valorizzando il ruolo dell’arte come strumento di: condivisione, per abbattere le barriere tra i diversi settori aziendali; benessere, per migliorare la qualità del tempo vissuto nei luoghi di produzione; identità collettiva, per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.



La musica – prosegue il comunicato - si è confermata così un linguaggio universale, capace di creare connessioni profonde e celebrare lo spirito natalizio in un contesto produttivo d'avanguardia.

La missione di Promocultura Calabria

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso da Promocultura Calabria, volto a diffondere la musica di qualità e a favorire occasioni culturali nei luoghi della vita quotidiana e del lavoro. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con realtà imprenditoriali come Baker Hughes, storicamente attente alla dimensione sociale e culturale del territorio in cui operano.



Il Concerto di Natale presso lo stabilimento produttivo Baker Hughes di Vibo Valentia – si legge infine - si è concluso come un'esperienza artistica di alto livello, offrendo ai lavoratori un momento di pausa condivisa all’insegna dell’ascolto e dell’emozione.