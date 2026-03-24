Grande soddisfazione per il risultato posto ottenuto dall’Associazione musicale “Giovanni Gemelli” di Filadelfia al Concorso per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale, promosso dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del progetto “Turismo delle Radici”, dove il gruppo ha conquistato un prestigioso secondo posto, rappresentando con orgoglio la Regione Calabria.

Un traguardo importante che rappresenta il coronamento di un percorso costruito negli anni grazie all’impegno costante dei maestri, del presidente e del direttivo, al fondamentale ruolo della scuola di musica e al sostegno continuo delle famiglie.

Determinante – si fa presente nel comunicato stampa - è stato anche il supporto dell’Amministrazione Comunale, del sindaco, della giunta e dei consiglieri, che hanno accompagnato e condiviso con entusiasmo momenti significativi di questa esperienza, tra cui il Concerto d’Amicizia a Frascati e la partecipazione al concorso stesso. Parole di ringraziamento sono state formulate all’indirizzo degli sponsor (patata della sila igp e limone di rocca imperiale igp) i cui contributi hanno reso possibile la realizzazione della trasferta.

L’iniziativa ha visto una forte partecipazione anche da parte della comunità locale: concittadini e accompagnatori hanno seguito con entusiasmo questi due giorni intensi, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più significativa.

«Rappresentare la Calabria e valorizzarne l’identità attraverso la musica, la cultura e l’impegno sociale è motivo di grande orgoglio per tutta l’Associazione. Un plauso speciale a tutte le ragazze e i ragazzi protagonisti di questo successo: il loro entusiasmo, la loro dedizione e la loro passione rappresentano il vero valore di questo risultato. Per molti di loro si tratta di un’esperienza formativa fondamentale, per altri di un ricordo indelebile che arricchirà il proprio percorso personale», prosegue il sodalizio.

Le dichiarazioni

Il presidente, avvocato Bruno Giovanni Caruso, ha dichiarato: «Questo risultato rappresenta per noi non solo un riconoscimento artistico, ma anche la conferma della validità del percorso educativo e culturale che portiamo avanti da anni. È il frutto di un grande lavoro di squadra e di una comunità che crede profondamente nei valori della musica e della condivisione».

Il maestro Francesco Conidi ha aggiunto: «I nostri ragazzi hanno dimostrato talento, disciplina e soprattutto passione. Questo secondo posto è motivo di orgoglio e allo stesso tempo uno stimolo a continuare a crescere, migliorando sempre più il nostro livello artistico e umano».