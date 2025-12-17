È l’unica realtà calabrese ammessa alla finalissima dell’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri. La fase conclusiva dell’evento verrà ospitata a Roma. Il presidente Caruso: «Importane riconoscimento al lavoro, alla passione e alla dedizione di tutti i musicisti e dei giovani allievi»

Nell’ambito del concorso nazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri (Maeci) per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale, l’Associazione musicale "Gemelli" di Filadelfia ha superato brillantemente la prova regionale, ottenendo un risultato di grande prestigio. Il sodalizio sarà infatti l’unica realtà calabrese ammessa alla finale nazionale che si terrà a Roma, rappresentando con orgoglio la Regione Calabria in un evento di rilevanza culturale e artistica.

«Un importante riconoscimento al lavoro, alla passione e alla dedizione di tutti i musicisti, dei giovani allievi e dei collaboratori che ogni giorno contribuiscono a far crescere e diffondere la cultura musicale del nostro territorio», scrive in una nota stampa il presidente dell’associazione Bruno Giovanni Caruso.

Parole di ringraziamento espresse all’indirizzo del direttivo, soci e soprattutto «dei direttori artistici Francesco Conidi e Massimo Campisano e a tutti i docenti della Scuola di Musica: Angela Marrella, Bruno Bartucca, Vito Torchia, Giovanni Bartucca, Raffaele Giampà, Giovanni Rondinelli, Francesco Rotella e Pino Caruso, per il loro fondamentale impegno formativo. Un ringraziamento particolare al maestro Francesco Conidi, che con dedizione, impegno costante e grande visione educativa ha creduto nei giovani, guidandoli con passione lungo un percorso di crescita musicale e personale».

«Adesso – conclude il presidente Caruso - lo sguardo è rivolto a Roma, con la musica nel cuore e la Calabria da rappresentare. Insieme, verso un nuovo grande traguardo».