Un libro per certi versi intimo, scritto da chi ha vissuto sulla propria pelle il trauma dell'emigrazione, senza tuttavia mai scindere completamente il legame con la terra natia, la Calabria. Un sogno tenuto per tanto tempo nel cassetto, oggi divenuto realtà. Questi, in breve, i contenuti del volume “Il lungo viaggio verso il sole” di Angela Borello, racconto di fatica, tragedie sfiorate e ritorni, ma soprattutto omaggio alla resilienza e all'amore viscerale per le proprie origini. L'autrice, nata a San Costantino Calabro, da moltissimi anni vive in Lombardia. Il suo libro apre la narrazione rievocando le figure dei nonni materni, per poi focalizzare l'attenzione sulla madre, originaria di Zungri. La donna, cresciuta in un contesto di gravi privazioni economiche, non potendo studiare fu avviata fin da piccola, all'età di 8 anni, al lavoro dei campi. La scrittrice, alla sua prima fatica letteraria, si concentra successivamente sulla figura del padre Nazzareno, il quale, nativo di San Costantino Calabro, appena 17enne, spinto dalla cronica carenza di occupazione in Calabria, si trasferì inizialmente a Salerno con i fratelli maggiori.

Dopo un breve rientro nel paese natio, insieme a un amico decise di partire in cerca di un futuro migliore alla volta del Belgio, con pochi spiccioli e molte speranze. Il nucleo centrale del racconto descrive la svolta occupazionale, avvenuta grazie alla risposta a un annuncio giornalistico per il reclutamento di manodopera da impiegare nei pozzi estrattivi di quella nazione. Superate le rigide selezioni mediche del tempo, Nazzareno ottenne l'idoneità per il lavoro in miniera, garantendo così la stabilità economica al proprio nucleo familiare. Non senza rischi. «Quando andò per la prima volta giù nel sottosuolo - racconta l'autrice - rimase talmente scioccato che pensò di non uscirne vivo. Si ritrovò costretto a lavorare in condizioni disumane e in posizioni scomodissime, respirando polvere di carbonio. Purtroppo, dopo un periodo di lavoro, si consumò la tragedia: mio padre rimase sepolto e fu uno dei pochissimi sopravvissuti in quell'incidente. Dopo una lunga convalescenza, tornò in Calabria».