La frazione di Briatico ha realizzato una suggestiva rappresentazione della Natività grazie al lavoro dei residenti

Dagli adulti ai ragazzini. La comunità di Potenzoni, frazione di Briatico, si è mobilitata per realizzare un suggestivo presepe. L’opera, che contiene statue a misura d’uomo di pregevole fattura, è stata allestita accanto alla chiesa parrocchiale e occupa l’intera piazzetta del paese dell’Infiorata. Un risultato straordinario reso possibile dopo diversi giorni di durissimo lavoro. Per rendere la capanna e l’ambiente esterno realistici, sono stati portati avanti lavori anche di carpenteria. Il gruppo, sotto la direzione del parroco padre Luigi Scordamaglia e con la collaborazione dello scultore locale Pietro Colloca, ha lavorato ininterrottamente per confezionare un presepe capace di far rivivere il momento storico della nascita di Gesù. [Continua in basso]

Non solo. L’opera rappresenta l’attenzione della comunità nei confronti delle tradizioni religiose. Una testimonianza viva di fede. All’inaugurazione presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Lidio Vallone e la Pro loco di Briatico. Un momento attesissimo e partecipato a poche ore dal giorno di Natale. Padre Luigi, in occasione della cerimonia, ha ringraziato i ragazzi e i parrocchiani che si sono adoperati: «Ci è costato molto lavoro ma alla fine, seppur in ritardo, siamo riusciti a completarlo», ha brevemente commentato.

LEGGI ANCHE: A Comerconi torna il presepe vivente: tutto pronto per la 24esima edizione

Vibo Marina: il Natale rivive con i ragazzi della “Vespucci” – Video