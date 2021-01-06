Tutti gli articoli di Cultura
Quaranta pittografie intimamente legate alla cultura calabrese, realizzate dall’artista Luca Viapiana, con colori densi, per comporre una geografia emotiva della regione. Un viaggio attraverso i luoghi, i personaggi famosi, le tradizioni, le usanze, i prodotti tipici. Un percorso teso ad esaltare l’identità calabrese fatta di immagini simboliche che tuttavia non restituiscono la solita visione stereotipata della regione, ma contribuiscono, invece, a coglierne gli aspetti in cui ogni calabrese può riconoscersi e ritrovare un pezzo di sé. Un omaggio alla terra di Calabria costituito da quaranta splendidi disegni, ognuno corredato da un testo informativo frutto di un attento lavoro filologico. Sono quattro le carte dedicate al territorio vibonese: 34 – la cipolla (Tropea), 38 – la ‘nduja (Spilinga), 27 – la Mamma (Natuzza), 15 – i carbonai (Serra San Bruno).
Le carte del Mercante in fiera calabrese sono stampate a Treviso dal prestigioso marchio Dal Negro. Ecco, di seguito, le carte numerate: 1 – Capo Colonna ( Crotone); 2 – I Bronzi; 3 – Le Castella; 4 – La tarantella; 5 – La città vecchia (Cosenza); 6 – Il lungomare (Reggio Calabria); 7 – Il non finito; 8 – Il Codex Purpureus (Rossano); 9 – I vattienti (Nocera Terinese); 10 – Il maiale; 11 – ‘A varia (Palmi); 12 – L’ospite; 13 – ‘A capu tosta; 14 – Le comari; 15 – I carbonai; 16 – L’emigrante; 17 – Il pacco; 18 – La pala; 19 – La calabrisella; 20 – Il santo (San Francesco); 21 – Il cavaliere (Mattia Preti); 22 – La regina (Loredana Berté); 23 – L’esteta (Gianni Versace); 24 – Il menestrello (Rino Gaetano); 25 – Il maestro (Mimmo Rotella): 26 – Il campione (Rino Gattuso); 27 – La Mamma (Natuzza); 28 – La voce (Mino Reitano): 29 – L’Aspromonte; 30 – La Sila; 31 – Arcomagno; 32 – La cittadella; 33 – Il pino loricato; 34 – La cipolla; 35 – Il peperoncino; 36 – ‘U salaturi; 37 – ‘A pitta ‘nchiusa; 38 – ‘A ‘nduja; 39 – Il bergamotto; 40 – La ‘ndrangheta.