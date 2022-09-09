Il percorso parte da Gerocarne e seguirà le orme di Giuseppe Musolino, il più famoso brigante d'Italia

È dedicato ai “Briganti di Calabria” il prossimo percorso escursionistico in programma il 18 settembre sotto l’egida dell’associazione “Vivi Serra San Bruno”. L’itinerario valorizzerà uno dei più suggestivi sentieri del Parco delle Serre. L’interesse nei confronti di simili giornate, dove il partecipante ha modo di venire a contatto con la natura ma anche la storia e l’arte locale, è crescente. Basti pensare che ogni singola escursione richiama dai 30 ai 50 appassionati, anche provenienti da fuori provincia. [Continua in basso]

Il percorso dedicato ai briganti inizia da Gerocarne, nei pressi di una piccola fontana piramidale in località Gagliolo, alle ore 8.30. Da qui i partecipanti si muoveranno alla volta di uno scenario naturalistico unico, ripercorrendo i passi di Giuseppe Musolino, il più famoso brigante d’Italia. L’iter si estende lungo il bosco Morano fino all’imponente e maestosa Pietra delle Armi. In quest’area vi sono diverse cavità nella roccia dove sono stati rinvenuti importanti reperti del X sec. a.C. e dove trovò rifugio lo stesso Musolino.