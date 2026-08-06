Prosegue il festival chitarristico, giunto alla sua settima edizione: venerdì alle ore 22 il concerto di due apprezzati musicisti siciliani: Domenico Spada e Cristina Gianino. L’ingresso è gratuito

Prosegue il viaggio di Guitaromanie – VII Festival Chitarristico di Nicotera, che venerdì 7 agosto, alle ore 22.00, nel suggestivo Chiostro di Palazzo Convento, ospiterà il concerto "La chitarra tra Classicismo e Novecento", affidato a due apprezzati musicisti siciliani: il chitarrista Domenico Spada e la pianista Cristina Gianino.

Dopo aver esplorato la tradizione popolare calabrese, la musica sudamericana e aver dato spazio ai giovani talenti del Conservatorio di Vibo Valentia, il Festival propone un appuntamento dedicato al grande repertorio cameristico, nel quale la chitarra dialogherà con il pianoforte attraverso pagine di straordinaria eleganza e raffinatezza.

Il programma attraversa oltre un secolo di storia della musica, dai Tre Valzer op. 32 di Ferdinando Carulli alla celebre Siciliana dal Concerto op. 30 di Mauro Giuliani, passando per il lirismo del Preludio in Mi di Manuel Maria Ponce e le fantasie di Franco Margola e Hans Haug, offrendo al pubblico un percorso capace di mettere in luce tutte le potenzialità espressive della chitarra in dialogo con il pianoforte.

Domenico Spada, chitarrista e liutaio catanese, vanta una lunga esperienza concertistica e didattica. Formatosi al Conservatorio "F. Torrefranca" di Vibo Valentia e perfezionatosi con il maestro Ferraro, ha dedicato la propria carriera alla valorizzazione del repertorio originale per chitarra, affiancando all'attività artistica quella di liutaio, culminata nella pubblicazione di un manuale sul proprio metodo costruttivo. Attualmente è docente di chitarra presso il Liceo Musicale "Turrisi Colonna" di Catania.

Al suo fianco Cristina Gianino, pianista dal brillante percorso artistico e accademico, diplomata con il massimo dei voti e la lode e impegnata da anni in un'intensa attività concertistica nel repertorio cameristico e pianistico. Vincitrice di numerosi concorsi, ha collaborato con orchestre, cantanti lirici e produzioni discografiche e cinematografiche, affiancando all'attività musicale quella di docente e studiosa di discipline umanistiche.

Con questo concerto Guitaromanie conferma ancora una volta la propria vocazione a presentare le molteplici anime della chitarra, mettendo a confronto repertori, stili ed epoche diverse attraverso interpreti di alto profilo artistico. L'ingresso è gratuito.