Il prossimo 13 febbraio, alle ore 17.30, la Sala Consiliare del Comune di Nicotera ospiterà la presentazione del volume “Storia della Calabria: dall'Unità del Sud all'Unità d'Italia (secoli XI-XIX)”, opera del Prof. Giuseppe Caridi, edita da Rubbettino.

L’evento, organizzato dal delegato a Nicotera del Club per l’Unesco di Tropea Francesco Rascaglia e da Giuseppe Leone, delegato alla Cultura del Comune di Nicotera, si pongono l’obiettivo di offrire una riflessione rigorosa sulle vicende storiche che hanno plasmato il territorio calabrese. Il libro di Caridi rappresenta oggi una bussola per chiunque voglia comprendere le radici del passato calabrese.

«Come delegato Unesco, il mio compito è trasformare la memoria storica in patrimonio vivo», dichiara Francesco Rascaglia, delegato del Club. «Il lavoro del Prof. Caridi non è solo una cronaca del passato, ma una base documentale necessaria per valorizzare l'identità della nostra terra a livello internazionale. Discutere di questi temi a Nicotera, luogo simbolo della storia normanna e bizantina, assume un significato ancor più profondo».

Giuseppe Caridi, già ordinario di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Messina e presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dialogherà con i rappresentanti del Club, scuole superiori e autorità locali, approfondendo i passaggi cruciali che hanno portato la regione verso l’Unità d’Italia.