Il Costa degli Dei International Music Festival torna domenica 16 agosto nel Chiostro di Palazzo Convento. Pianoforte e violino protagonisti di “Classico e Cinema”, un viaggio da Schubert, Saint-Saëns e Brahms fino alle colonne sonore del grande schermo

Dalla grande musica classica alle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, attraverso un dialogo che sarà non soltanto musicale ma anche familiare. Il Costa degli Dei International Music Festival prosegue domenica 16 agosto a Nicotera con “Classico e Cinema – Da Schubert alle grandi colonne sonore”, concerto che vedrà protagonisti Sergio Coniglio al pianoforte e il figlio Giuseppe Coniglio al violino.

L’appuntamento è fissato alle ore 22 nel Chiostro di Palazzo Convento, dove padre e figlio condivideranno il palcoscenico dando vita a un incontro tra strumenti, generazioni ed esperienze differenti.

Il programma si aprirà con la Sonatina op. 137 n. 1 in re maggiore di Franz Schubert, composizione costruita sul dialogo tra violino e pianoforte. Seguiranno la celebre Danse macabre op. 40 di Camille Saint-Saëns, con le sue atmosfere visionarie, e lo Scherzo dalla Sonata F.A.E. di Johannes Brahms, pagina giovanile caratterizzata da energia e slancio romantico.

Dalla musica classica al grande cinema

Nella seconda parte della serata il percorso musicale cambierà registro, conducendo il pubblico nel mondo delle grandi colonne sonore. Un passaggio pensato per creare un ponte tra la tradizione concertistica e la capacità della musica per il cinema di evocare immagini, atmosfere ed emozioni.

Giuseppe Coniglio, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Vibo Valentia, ha perfezionato la propria formazione con Francesco Manara, Felice Cusano e Mauro Tortorelli. Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, svolge attività solistica, cameristica e orchestrale e ha collaborato con numerose realtà musicali italiane.

Sergio Coniglio è invece pianista, organista, compositore e direttore di coro. Alla lunga attività concertistica in Italia e all’estero affianca quella didattica ed è docente di Musica da Camera al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. È inoltre autore di composizioni strumentali e corali.

“Classico e Cinema” sarà così un viaggio tra epoche e linguaggi differenti, dal lirismo di Schubert all’energia di Brahms, passando per Saint-Saëns fino alle melodie legate al grande schermo. Ma soprattutto sarà l’incontro sul palco tra un padre e un figlio, accomunati dalla stessa passione e chiamati a fondere pianoforte e violino in un unico racconto musicale.

L’appuntamento con il Costa degli Dei International Music Festival è dunque per domenica 16 agosto alle ore 22 nel Chiostro di Palazzo Convento di Nicotera.