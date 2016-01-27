Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Si terrà nelle giornate di sabato 30 gennaio, dalle 8 alle 19, e domenica 31 gennaio, dalle 8 alle 13, la due giorni dell’Open Day dell’Istituto tecnico per geometri e dell’Istituto tecnico industriale.
E’ già da qualche giorno attiva, inoltre, sul sito del ministero dell’Istruzione, la funzione per le iscrizioni online. E’ tempo di scelte, quindi, per i ragazzi e le loro famiglie. Scelte che incideranno sul loro domani.
«Le porte aperte all’Itg e all’Iti – fanno sapere dai due istituti – daranno così modo, a quanti lo desiderano, di osservare da vicino i moderni e attrezzati laboratori e conoscere questa bellissima opportunità presente sul nostro territorio. Realtà in grado di dialogare con enti locali e piccole e medie aziende attraverso lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro».