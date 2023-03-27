L'autore del libro "Un Beato di Calabria: don Mottola", evidenzia come la figura del sacerdote tropeano sia attualissima e molto apprezzata in Calabria

La figura, ancora così attuale, del beato Francesco Mottola continua a segnare il nostro tempo come guida spirituale e fonte inesauribile di riflessione per la quiete dell’animo umano nella costruzione di una comunità più fraterna. Un sacerdote laico, umile e carismatico, che ha posto la sua vocazione sacerdotale a servizio delle inquietudini dell’uomo per compiere al meglio la sua missione cristiana in Calabria. La sua lungimiranza ed il suo operato hanno ispirato anche Gabriele Vallone, autore del libro “Un Beato di Calabria: don Mottola”, che verrà presentato al pubblico giovedì 30 marzo alle ore 17,15 presso il santuario della Madonna di Portosalvo a Parghelia. [Continua in basso]

«Volevo aprire uno spazio introduttivo sul Beato di Tropea che ho riscoperto e riamato attraverso l’opera culturale e accademica di don Ignazio Schinella – ci ha fatto sapere l’autore Gabriele Vallone -. Il libro che verrà presentato testimonia il mio legame con il territorio, la Calabria e Tropea, una terra di santi che annovera anche la figura di Irma Scrugli. Attraverso materiale inedito voglio far amare e apprezzare questa figura anche in tutta la nostra regione – ha sottolineato Vallone – visto che, con grande entusiasmo, nel Catanzarese e nel Lametino questo libro sta riscuotendo grande interesse. E credo che veicolare in questo modo l’opera ed il grande carisma di quest’uomo possa accrescere ancor di più l’interesse, anche fra i più giovani, verso un sacerdote dei nostri tempi che parla al cuore di ciascuno di noi, senza alcun distinguo di età o ruolo, cogliendo nel nostro intimo fragilità e buona volontà». Gli ospiti dell’evento aperto al pubblico saranno lo stesso autore Gabriele Vallone con l’editore Giuseppe Meligrana; don Giuseppe Florio, rettore del santuario e arciprete di Parghelia; don Francesco Sicari, fratello maggiore dell’Ordine dei sacerdoti Oblati; Corrado L’Andolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia ed il sindaco di Parghelia Antonio Landro.

LEGGI ANCHE: A Parghelia i membri dell’istituto Paluzzi di Roma, il vicesindaco: «Le nostre spiagge sempre più apprezzate»

Protezione della “Costa degli Dei”, importante progetto per gli ecosistemi marini