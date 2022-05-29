L’iniziativa si terrà il 3 giugno nei locali della libreria “Cuori d’inchiostro”. Saranno presenti gli autori Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani

La libreria “Cuori d’inchiostro”, presente a Vibo Valentia in Corso Vittorio Emanuele III, si appresta a presentare uno speciale e illustrato libro per bambini. Per la mattinata di venerdì 3 giugno, si svolgerà la presentazione del libro “Le avventure di Balù” e con la partecipazione degli autori Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani. Il volume è stato pubblicato nel 2021 dalla casa editrice “La Caravella” ed è ispirato al cartone animato “Le avventure di Balù” che, tra l’altro, sarà proiettato in occasione della presentazione. La presentazione del libro inizierà alle ore 11:00 e si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali normative per la prevenzione del Covid-19. Inoltre, a conclusione della presentazione, tutti i bambini presenti potranno fare delle domande ai due autori Anna Maria Deodato e a Gaetano Catalani. [Continua in basso]

Le avventure di Balù

Le avventure di Balù è una storia senza tempo, una fiaba ricca di insegnamenti che mette in risalto i buoni sentimenti che sono alla base della vita sociale. Balù, protagonista del racconto, è un simpatico cagnolino che, in compagnia dell’impavido amico Sugar, vive una serie di avventure cariche di emozioni che gli fanno scoprire nuovi aspetti della natura umana. Alla ricerca del padre mai conosciuto, si imbatte in vari personaggi dai quali impara molto. La fiaba, articolata in dieci episodi, narra le peripezie del cagnolino in un alternarsi di vicende tristi e divertenti, come la cattura di Balù e la sua prigionia; disavventura che, però, ha un lieto fine grazie alla solidarietà degli amici. Ma alla fine riuscirà Balù a trovare il suo papà?