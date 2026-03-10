Prosegue la stagione teatrale di AMA Calabria al Teatro comunale di Vibo Valentia con un appuntamento dedicato a uno dei grandi classici del teatro italiano. Giovedì 12 marzo alle ore 21:00 andrà in scena “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, interpretato da Pippo Pattavina e Francesca Ferro, insieme a Debora Bernardi, Riccardo Maria Tarci, Giampaolo Romania, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi e Anastasia Caputo. La regia è firmata da Giampaolo Romania.

Figura di riferimento della scena teatrale siciliana, Pippo Pattavina, forte di oltre settant’anni di carriera, è considerato uno dei più autorevoli interpreti del repertorio pirandelliano. Attore amatissimo dal pubblico e protagonista di numerose produzioni teatrali di successo, Pattavina ha dedicato gran parte del proprio percorso artistico proprio alla drammaturgia di Luigi Pirandello. La sua presenza a Vibo Valentia rappresenta un’occasione di particolare interesse per il pubblico della stagione AMA Calabria, che continua a proporre spettacoli di grande qualità artistica all’interno del nuovo Teatro comunale.

“Il piacere dell’onestà” è uno dei testi più rappresentativi della drammaturgia di Pirandello. Al centro della vicenda c’è il personaggio di Angelo Baldovino, uomo apparentemente marginale che accetta di assumere il ruolo di marito “di facciata” per salvare le apparenze di una famiglia borghese. Da questa premessa nasce una trama che mette progressivamente in crisi le convenzioni sociali e smaschera l’ipocrisia dei rapporti fondati sulla rispettabilità e sull’apparenza.

Con la sua tipica ironia tagliente e una costruzione drammaturgica di grande precisione, Pirandello affronta temi che restano sorprendentemente attuali: il rapporto tra verità e menzogna, tra morale privata e immagine pubblica, tra identità individuale e regole della società. Il risultato è una commedia brillante e al tempo stesso profondamente critica, capace di interrogare il pubblico su ciò che davvero significhi essere “onesti”.

L’allestimento proposto dalla compagnia guidata da Pippo Pattavina restituisce tutta la forza teatrale del testo pirandelliano attraverso un lavoro attento sulla parola, sul ritmo scenico e sull’intensità interpretativa degli attori. La regia di Giampaolo Romania accompagna lo sviluppo della vicenda con uno sguardo essenziale ed efficace, mettendo al centro il confronto tra i personaggi e le contraddizioni che attraversano la storia.

Con questo spettacolo la stagione AMA Calabria continua a offrire al pubblico di Vibo Valentia occasioni di incontro con il grande teatro d’autore, confermando il Teatro Comunale come uno spazio sempre più vitale per la vita culturale della città.