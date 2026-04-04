Porte aperte al Castello Murat e allo storico sito di Piedigrotta a Pasqua e Pasquetta. Lo rendono noto il Comune di Pizzo e la Direzione dei Musei civici. In una nota, informano cittadini, visitatori e operatori turistici che, in occasione delle festività pasquali, i siti di maggiore attrazione culturale della città — il Castello Aragonese Murat e la Chiesa di Piedigrotta — saranno regolarmente aperti al pubblico.

Entrambi i siti saranno visitabili secondo i consueti orari:

9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.

«L’Amministrazione comunale, in sinergia con la Direzione dei Musei civici – scrive la direttrice Mariangela Preta - si impegna a garantire l’apertura e la piena fruibilità dei siti anche nelle giornate festive, assicurando continuità nei servizi e accoglienza qualificata per cittadini e turisti. Un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio culturale e verso un’offerta turistica sempre più strutturata e accessibile, che valorizza i luoghi simbolo della città di Pizzo».