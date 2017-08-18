Tutti gli articoli di Cultura
Al via questa sera a Pizzo Calabro la IX edizione della manifestazione di tango argentino, patrocinata dal Comune di Pizzo denominata “Pizzo come Buenos Aeres” che trasformerà la località turistica del Vibonese in una piccola Buenos Aeres con tangheri che giungeranno, come di consueto, da ogni regione d’Italia e anche dall’estero.
Alle ore 22.00, nella suggestiva cornice del lungomare Cristoforo Colombo della Marina andrà in scena il coinvolgente spettacolo dedicato al tango con l’orchestra “Lo Que Vendra”, il cantante argentino Ruben Peloni e i ballerini, già campioni d’Italia e vincitori della coppa del mondo a “Mosca, Francesco Paney y Eva Petruzzi” nonchè la partecipazione del ballerino argentino Javier Guiraldi.
Sabato, invece, dalle ore 21.00 l’attesissima Milonga nella sfavillante piazza della Repubblica con musica dal vivo suonata dall’orchestra “Lo Que Vendra” e la voce di Ruben Peloni. Tdj Andrea Popul Castello di Bologna.