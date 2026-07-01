Il nuovo servizio pensato per le persone sorde vuole rendere l'esperienza inclusiva e sarà progressivamente esteso ad altri luoghi della cultura cittadina. La direttrice dei Musei Civici Mariangela Preta: «Un punto di partenza»

Castello Murat e la Chiesetta di Piedigrotta diventano ancora più accessibili grazie a una nuova videoguida in Lis, disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play Store. L'applicazione è stata realizzata con l'obiettivo di abbattere le barriere della comunicazione, consentendo alle persone sorde di vivere un'esperienza di visita autonoma e completa, ma offre anche una funzione di audioguida pensata per tutti i visitatori.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta proprio al Castello Murat, alla presenza del sindaco Sergio Pititto, dell'assessore ai musei Gioacchino Puglisi, della direttrice dei Musei civici Mariangela Preta, del presidente regionale dell'Ens Calabria Antonio Mirijello, accompagnato da una rappresentanza dell'associazione che ha potuto testare immediatamente la nuova applicazione, e dell'attore Costantino Comito, testimonial dell'iniziativa.

Determinante è stato anche il contributo della società Digi.Art, che ha progettato e sviluppato la piattaforma digitale. Nel corso dell'evento, lo storico Mimmo Pacifico ha accompagnato i presenti in una visita guidata del Castello Murat, illustrandone la storia e il patrimonio artistico.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla direttrice dei Musei civici Mariangela Preta, che ha definito il progetto uno dei più significativi realizzati negli ultimi anni.

«Tra tutti i progetti realizzati in questi anni, questo è certamente uno di quelli che mi emoziona di più. Sapere che da oggi anche le persone sorde potranno vivere pienamente i nostri luoghi della cultura significa aver dato concretezza al principio secondo cui il patrimonio culturale appartiene davvero a tutti», afferma la direttrice.

Preta evidenzia inoltre il duplice valore dell'applicazione: «Abbiamo voluto creare uno strumento capace di abbattere le barriere della comunicazione e, allo stesso tempo, offrire un servizio innovativo anche agli altri visitatori grazie alla funzione di audioguida».

Lo sguardo è già rivolto al futuro. «Questo progetto non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza: sarà implementato con nuove lingue e progressivamente esteso ad altri siti culturali della città, per costruire una rete sempre più accessibile e innovativa», aggiunge.

Anche il sindaco Sergio Pititto sottolinea il valore dell'iniziativa per l'intera comunità.

«L'inaugurazione della videoguida in Lis rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la città. Rendere accessibili i nostri beni culturali significa affermare un principio di civiltà e garantire a tutti il diritto di conoscere il patrimonio di Pizzo», dichiara il primo cittadino.

Pititto conferma inoltre l'intenzione dell'amministrazione di proseguire lungo questa direzione: «Continueremo a investire in progetti che coniughino innovazione, inclusione e valorizzazione del territorio».

L'iniziativa rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio con cui amministrazione comunale e direzione dei Musei civici puntano a rendere l'offerta culturale della città sempre più accessibile, inclusiva e tecnologicamente avanzata, attraverso nuovi contenuti, ulteriori lingue e l'estensione del servizio ad altri luoghi di interesse.