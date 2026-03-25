Sono già al lavoro gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” partecipanti alla XX edizione del Premio “Avv. Giovandomenico Barone”, che quest’anno verte su “La Repubblica universale di Filadelfia del 1870”. «Con commozione e riconoscenza celebriamo quest’anno il ventennale del Premio – afferma la famiglia Barone – il cui leitmotiv è quello di mantenere viva la memoria storica del nostro paese, accendendo fiammelle di interesse nelle giovani generazioni. Perché sono loro il futuro. Un futuro che deve avere anche il sapore del passato, prezioso custode del patrimonio storico e culturale della nostra comunità. In questi anni, in tanti hanno partecipato all’iniziativa, con un entusiasmo contagioso. Lo stesso che ci ha sempre sostenuto nella volontà di proseguire la strada intrapresa. Il nostro grazie va alla scuola, che ha sposato sin dall’inizio la nostra idea, agli studenti, ai docenti che li hanno seguiti e alle loro famiglie».

Da quest’anno, il concorso ha cambiato veste. Oltre agli studenti delle quinte elementari, è aperto a quelli delle terze medie e delle terze, quarte e quinte delle superiori. Per i lavori sono stati messi in palio, rispettivamente, 200, 300 e 500 euro. «Siamo ben lieti di aver potuto estendere il concorso anche alle medie e alle superiori – aggiunge la dirigente scolastica, Maria Viscone – avvicinando, così, un numero maggiore di studenti alla storia locale, essenziale per comprendere pienamente l’identità e la ricchezza culturale del nostro paese. Il Premio Barone ha una grande valenza perché ci invita a riscoprire le nostre radici. La Repubblica universale di Filadelfia del 1870 è l’ultimo atto del movimento d’ispirazione mazziniana sorto nella Calabria centrale. Un evento poco noto, seppur di grande rilevanza». Docenti referenti per questa edizione sono Francesco Santaguida per il Liceo, Carmen Mutone per l’Ipsia, Annamaria Barbieri per la Primaria e Marcella Majolo per la Media.