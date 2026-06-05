Primi premi assoluti a Beatrice Lico e al Piccolo coro San Gerlando. Prestigiosi riconoscimenti anche a altri allievi e band della scuola di alta formazione

Gli allievi del Cantiere musicale internazionale (Cmi) Aps di Mileto protagonisti indiscussi della XV edizione del concorso “Primavera in musica”, organizzato a Laureana di Borrello dalla locale associazione culturale "Paolo Ragone". L'iniziativa si avvale annualmente della collaborazione dell'amministrazione comunale e dell'Istituto comprensivo “Laureana-Galatro-Feroleto-Melicucco”. Nell'occasione gli allievi della scuola di alta formazione, con sede nella cittadina normanna, hanno fatto man bassa di riconoscimenti, ricevendo due primi premi assoluti con Beatrice Lico e con il Piccolo coro “San Gerlando”. A questi si sommano i primi premi di Antonio Ienco, Chanel Pia Evolo, Nicole Mangone, Marta Mangone, Anastasia Mandaradoni, Sofia Lorizio, Francesca Pia Pititto, Caterina Galati, Nancy Vanessa Deluca - tutti allievi della classe di Canto del maestro Caterina Francese - e della Band musicale curata dai maestri Antonio Grillo, Francesco Scopelliti, Domenico Pizzi e dalla stessa Francese, a sua volta composta da Beatrice Lico e Renata Pescarin (canto), Chantal Iannello (basso), Mario Iannello (chitarra elettrica) Benedetta Mercuri (chitarra acustica), Nazzareno Iannello (batteria) e Domenico Artusa (pianoforte).

A fungere da classica ciliegina sulla torta ha contribuito poi il fatto che il primo premio assoluto e la menzione speciale per l'interpretazione sono andati al giovane pianista Antonio Gagliardi, formatosi all'interno del Cmi nella classe del maestro Pizzi, attualmente allievo del conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria. Dalla scuola di alta formazione, fondata e diretta a Mileto dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano, giunge oggi la dedica al compianto don Bruno Cannatelli per la vittoria ottenuta dal Piccolo Coro “San Gerlando”, «realtà musicale che lui ha fortemente voluto e sostenuto in questi anni».