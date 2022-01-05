Il protocollo d’intesa è stato stipulato da cinque Comuni e prevede opere di riqualificazione e recupero di una delle aree più belle della Calabria

Protocollo d’intesa fra i Comuni di Mongiana, Pazzano, Stilo, Bivongi e Monasterace al fine di lanciare un progetto capace di rivitalizzare il territorio a cavallo fra l’antica Kaulon e la vecchia area siderurgica delle Serre. Il progetto integrato – con capofila il Comune di Monasterace – prevede una spesa di 23.685.900,65 euro che va ora sottoposto al parere del Centro istituzionale di sviluppo della Regione Calabria. La scheda prevede per Mongiana la riqualificazione del centro storico e il completamento del museo delle Reali Ferriere (antica fabbrica di armi) per un importo di 6.200.000,00 euro. Per Bivongi è previsto invece il recupero dell’albergo delle terme di Bagni di guida e la realizzazione di sentieri trekking e mountain bike lungo il fiume Stilaro per un importo di 3 milioni di euro. Per Pazzano, invece, il ripristino del sentiero Pazzano-Montestella per una spesa di 2,5 milioni di euro. A Stilo è poi prevista la realizzazione della circonvallazione nei pressi delle mura di cinta medioevali, con un importo di spesa pari a 5.361.700,65 euro. Infine a Monasterace si prevede di realizzare un pontile per recupero dell’opificio “Palazzo rosso” da adibire a punto di informazioni turistiche, per una spesa complessiva di 6.624.200 euro.



Si punta quindi a valorizzare la storia dei luoghi ai fini turistici per far rinascere luoghi bellissimi ma ai più ancora sconosciuti, complice anche una viabilità in molti tratti non fra le migliori.