L'iniziativa, promossa insieme al Rotary Club Hipponion, mette a disposizione dei detenuti volumi di narrativa, reportage e saggistica. L’editore Grillo: «I libri sono sempre uno strumento di libertà»

Quaranta volumi tra narrativa, letteratura di viaggio, reportage e saggistica arricchiranno la biblioteca della Casa circondariale di Vibo Valentia grazie alla donazione di Edizioni Settecolori, realizzata in collaborazione con il Rotary Club Hipponion Vibo Valentia. L'iniziativa punta a promuovere la lettura come strumento di conoscenza, crescita personale e apertura verso il mondo.

I libri entreranno a far parte del patrimonio librario dell'istituto penitenziario, offrendo ai detenuti nuove opportunità di lettura, approfondimento e formazione. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

La consegna dei volumi

La consegna si è svolta nella struttura diretta dalla dottoressa Angela Marcello, alla presenza della presidente del Rotary Club Hipponion Vibo Valentia Daniela Rotino, dell'editore e socio del Club Manuel Maria Grillo, della segretaria Teresa Saeli, del prefetto Cinzia Ieracitano, del funzionario dell'Area giuridico-pedagogica Antonino Ira e del vice direttore Omar Jacopo Raffaele.

Un catalogo di autori italiani e internazionali

I volumi donati – si fa presente nel comunicato - provengono dal catalogo di Edizioni Settecolori, una delle realtà editoriali indipendenti più apprezzate del panorama nazionale, che negli ultimi anni ha pubblicato opere di autori come Arturo Pérez-Reverte, Jean Giono, Giuseppe Berto, David Remnick, Mario Vargas Llosa, Robert Brasillach, Stefan Zweig e Maurizio Serra, costruendo un catalogo che spazia dalla narrativa alla memoria, dal reportage alla letteratura di viaggio.

La donazione – prosegue il comunicato – conferma l'impegno della casa editrice nella diffusione della lettura anche al di fuori dei tradizionali circuiti del libro, mettendo a disposizione storie, idee ed esperienze capaci di offrire occasioni di confronto e crescita personale.

Grillo: «I libri sono sempre uno strumento di libertà»

«I libri sono sempre uno strumento di libertà», ha dichiarato Manuel Maria Grillo, editore di Edizioni Settecolori e socio del Rotary Club Hipponion Vibo Valentia. «Ogni libro permette di compiere un viaggio, di confrontarsi con idee, esperienze e punti di vista diversi. Siamo particolarmente felici che una parte del catalogo Settecolori possa raggiungere la biblioteca della Casa Circondariale di Vibo Valentia. La lettura rappresenta per tutti un'occasione di crescita e di arricchimento personale».

La direttrice della Casa circondariale, Angela Marcello, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando il valore della biblioteca e delle attività culturali all'interno dell'istituto.

Anche la presidente del Rotary Club Hipponion Vibo Valentia, Daniela Rotino, ha evidenziato come la donazione si inserisca pienamente nella missione del Rotary, da sempre impegnato nella promozione della cultura e dell'attenzione verso la comunità.

L'iniziativa – conclude il comunicato - testimonia la volontà di creare occasioni concrete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio, nella convinzione che i libri rappresentino un patrimonio prezioso, capace di accompagnare percorsi di crescita individuale e collettiva.