Un paese intero si è fermato davanti a una tragedia che lascia sgomenti. Dolore, silenzio e incredulità accompagnano da ore la comunità di Platì, sconvolta dalla morte della piccola Marisa, appena tre anni, investita accidentalmente da un'automobile nella serata di lunedì 16 giugno.

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della vettura ci sarebbe stata la madre della bambina. L'incidente sarebbe avvenuto durante una manovra del mezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la piccola non c'è stato nulla da fare. La donna è sotto shock, mentre sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Una fatalità che ha travolto una famiglia e colpito profondamente l'intera comunità. Nei piccoli centri, infatti, il dolore di una casa diventa spesso il dolore di tutti. In queste ore Platì si è stretta attorno alla famiglia Grillo-Perre con discrezione e affetto.

Il messaggio del sindaco Sarica

A interpretare il sentimento collettivo è stato il sindaco Giovanni Sarica, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio a nome dell'amministrazione comunale.

«Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia Grillo-Perre per la tragica e prematura scomparsa della piccola Marisa. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore».