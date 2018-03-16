L’evento è promosso dalla Pro loco in collaborazione con Enpa e Movimento animalista

Si terrà domani, sabato 17 marzo alle ore 10.30, al Museo della Tonnara di Pizzo, un incontro-dibattito sul tema del randagismo e sul corretto rapporto tra uomo e cane. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco di Pizzo in collaborazione con la locale sezione Enpa e il Movimento animalista (Delegazione di Vibo). Obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare e informare sulle problematiche attinenti al randagismo e sulle normative vigenti, nonché educare sul corretto rapporto uomo-cane. Allo stesso prenderanno parte Cesare Cordopatri, presidente della Pro loco di Pizzo; il sindaco Gianluca Callipo; quindi Marina Betrò, presidente sezione Enpa Pizzo e delegata provinciale Movimento animalista; Antonio Pirillo, ispettore regionale guardia zoofila Enpa. Ancora Roberto Mazzitelli responsabile Lav Tropea; Fernanda Lamanna, educatrice cinofila “Enjoy your dog”; Claudio Cricenti, delegato regionale movimento animalista, Antonio Zoccali, presidente Ada.