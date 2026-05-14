“Conoscere e sapere”. Questo il titolo del concorso promosso a Rombiolo, basato sul classico gioco denominato “ Il Cervellone” . Il quiz, riservato alle classi delle scuole secondarie , ha avuto come argomento domande di storia, geografia, italiano, matematica, sport, attualità e altre discipline legate ai programmi di studio . Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria è stata la classe terza A della scuola secondaria di primo grado di Nicotera . La “Guerra vista da un bambino” è stata invece la traccia riservata ai ragazzi della scuola primaria , su cui gli alunni si sono ritrovati a elaborare i loro pensieri . E, in questo caso, ad aggiudicarsi i primi tre posti della classifica , decretati dalla giuria composta da Orietta Barbuto, Carmela Ferro, Martina Brosio, Bernardetta Morabito e Ilenia Monteleone, sono stati, rispettivamente , gli studenti Giuseppe Valenti (quinta classe della scuola primaria di San Calogero), Domenico Mazzeo (quinta classe della scuola primaria di Rombiolo) e Maria Neve Contartese (quinta classe della scuola primaria di Pernocari).

L'iniziativa si è svolta all'interno dell'Auditorium di Rombiolo, promossa dal locale circolo Arci Aps , in collaborazione con l' Istituto comprensivo di Rombiolo-San Calogero-Cessaniti e il patrocinio dell'amministrazione comunale . In sala ad aprire i lavori e a rivolgere un ringraziamento ai presenti, agli studenti e a tutti coloro «che a vario titolo hanno lavorato alla buona riuscita del concorso» è stato il vicepresidente dell'Arci Michele Antonio Donato . Lo stesso nell'occasione ha portato i saluti del presidente Francesco Ferraro e ha rivolto un pensiero e un pronto augurio di guarigione al professore Domenico De Vita e al socio Arci Antonio Staropoli , entrambi assenti all'edizione 2026 di “Conoscere e sapere” per motivi di salute . Il momento è stato contrassegnato dalla commozione e dal caloroso applauso dei presenti . A seguire l'intervento del dirigente dell'Istituto comprensivo, Angelo Stumpo , il quale, dal canto suo, ha voluto ringraziare l'associazione Arci « per questo appuntamento che si rinnova ogni anno con successo», sottolineando nel contemporaneo «l'importanza dell'evento per la scuola e per la crescita dei ragazzi ». Infine, il plauso a Corinne Morello, in questo caso «per la professionalità dimostrata nell'elaborazione del gioco a quiz proposto in questa edizione del concorso».