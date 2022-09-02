Lo spettacolo racconta la guarigione della donna da una grave patologia grazie all'intercessione dell’allora beata Paola Frassinetti

di Marco Galati

Ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica il musical portato in scena dai ragazzi dell’oratorio Santa Paola Frassinetti nella serata di martedì scorso a San Calogero. Lo spettacolo dal titolo “E il cielo scese sulla terra” racconta la storia del miracolo di cui è stata protagonista nell’agosto del 1981 la signora Maria Maccarone grazie all’intercessione dell’allora beata Paola Frassinetti, fondatrice della congregazione delle Suore di Santa Dorotea. La signora Maria nel giorno del suo cinquantesimo compleanno guarì improvvisamente e inspiegabilmente da una poliartrite reumatoide deformante progressiva, alzandosi dal letto e iniziando a camminare, dopo aver passato gli ultimi 14 anni della sua esistenza allettata e paralizzata dalla testa in giù. Una malattia sopportata dalla donna, madre di tre bambini, con “cristiana rassegnazione e lunghe sofferenze fisiche e morali”, senza che queste minassero mai “la sua fede profonda e la fiducia nell’aiuto divino”. Alla donna, i medici campani che l’avevano in cura avevano dato anche poche speranze di vita. [Continua in basso]

Il 7 agosto 1981 alle 17,55 il “cielo scese sulla Terra” e il divino si manifestò nell’umile casa di via Campanella guarendo Maria dalla patologia che l’aveva inchiodata a letto per tanti anni. Le cronache dell’epoca raccontano che il marito di Maria, Antonio Scuteri, da sempre scettico sulla forza della preghiera, rientrato a casa dalla campagna, vedendola in piedi, sorretta dalle suore, svenne per l’emozione. Nei giorni precedenti lo stesso era rimasto stranito per l’insolita richiesta che gli aveva rivolto la moglie sull’acquisto di un paio di pantofole numero 38 a lei destinate, atteso che la donna non camminava. La signora Maria rivelerà in seguito che Santa Paola le era apparsa in sogno preannunciandole la guarigione e chiedendole, oltre alle consuete preghiere, di farsi trovare pronta per il miracolo facendosi acquistare dei capi da indossare per l’occasione, le pantofole appunto, una gonna e una camicetta di colore nero in segno di lutto per la recente morte del padre. Insieme ai vestiti la santa le chiese di procurarsi anche del borotalco per farsi massaggiare le gambe prima del miracolo.

La guarigione della signora Maria due anni più tardi venne ufficialmente riconosciuta dalla chiesa come “scientificamente inspiegabile, istantanea, perfetta e duratura” e con un “diretto nesso di causa ed effetto tra il fatto scientificamente inspiegabile e la richiesta dell’intercessione”. Il riconoscimento della chiesa fu propedeutico all’avvio della canonizzazione della Beata Paola. L’undici marzo 1984, a 54 anni di distanza dalla solenne beatificazione, il Santo Padre Giovanni Paolo II proclama la beata Paola Frassinetti finalmente santa.

Dall’esperienza di fede di Maria Maccarone è nata a San Calogero l’Associazione Santa Paola Frassinetti “Beati i puri di cuore”, che tra le altre cose si è adoperata, con il prezioso contributo dei fedeli, per la costruzione in località Torretta di una chiesetta dedicata alla santa. La trama del musical si è basata su testimonianze originali, estrapolate dai documenti ufficiali della Congregazione delle cause dei santi. Al termine dello spettacolo da più parti è pervenuta la richiesta di replicarlo portandolo in scena nei paesi del circondario. In platea, in veste di spettatrice, si è vista anche la principale protagonista della storia, la signora Maria Maccarone, la quale ha avuto parole di ringraziamento e di affetto per tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, in particolare per i ragazzi dell’oratorio, le suore dorotee e i due parroci Don Antonio Farina e don Antonio Pagnotta.