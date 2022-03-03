L’iniziativa dell’associazione Calabria 5.0 a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado dell'Istituto comprensivo locale

L’Associazione “Calabria 5.0” ha donato, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro, copie (in formato elettronico) della Costituzione Italiana spiegata ai ragazzi. [Continua a leggere]

Nel corso di un incontro con alcune delle classi coinvolte, alcuni rappresentanti dell’Associazione, guidati da Fabio Signoretta, e la dirigente scolastica, Luisa Vitale – si legge in una nota stampa – hanno spiegato ai ragazzi l’importanza dell’iniziativa. Associazione e dirigente infatti hanno ritenuto utile rendere fruibile, sui device personali degli alunni, il testo costituzionale commentato, così da considerarlo non solo oggetto di studio, ma anche strumento di orientamento personale.

Con l’occasione, e dato il particolare e difficile momento, gli studenti sono stati chiamati a riflettere, con l’aiuto dei docenti, sul contenuto dell’art. 11 della Costituzione e sono stati anche invitati dall’Associazione “Calabria 5.0” ad essere parte attiva in futuri dibattiti su temi di rilevanza civica. «Le basi democratiche e civili si costruiscono, a scuola e fuori, con le buone pratiche», ha fatto presente il sodalizio.