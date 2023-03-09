Con l'assemblea prevista per la giornata di domani, si chiude un ultimo step di passaggi preliminari e indispensabili della nuova fase guidata dal presidente Fabio Signoretta

Il presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, Fabio Signoretta, ha convocato l’assemblea dei sindaci dei Comuni aderenti al Sbv, per domani, venerdì 10 Marzo, alle ore 14 e in caso di mancanza di numero legale la riunione si svolgerà comunque nella medesima data, in seconda convocazione, alle ore 15. Sono oltre dieci i punti posti all’ordine del giorno: Presa d’atto e ratifica dell’incarico legale d’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia e proposto nei confronti di Cinegam di Gambardella Andrea Sas; presa d’atto e direttive sulle comunicazioni Teca del 22.12.2022; approvazione istanze di volontariato delle signore Domenica Grande, Beatrice Mirabello, Katia Rosi, Rosamaria Gullì e contestuale proposta di pubblicazione avviso pubblico per istanze di volontariato. [Continua in basso]

E ancora: Approvazione rendicontazione “Festival Leggere & Scrivere – 2021”; approvazione rendicontazione finanziamento “Gestione Polo Sbr – Annualità 2021 –Regione Calabria”; approvazione rendicontazione progetto “Koinè – Hub di Comunità” relativo all’Avviso Pubblico “EduCare”; presa d’atto della verifica di disponibilità al conferimento dell’incarico di direttore per scorrimento di graduatoria e conseguenziali determinazioni; presa d’atto della verifica di disponibilità alla nomina di Revisore dei Conti a seguito di manifestazione di interesse e conseguenziali determinazioni; richiesta definizione transattiva avanzata dal Comune di Fabrizia -determinazioni; approvazione schema di domanda di finanziamento ai fini della partecipazione all’Avviso “Misure di sostegno per Biblioteche e archivi storici pubblici”; comunicazioni del presidente in merito alla Conciliazione monocratica – lavoratrice signora Bisogni Anna Maria; comunicazioni del presidente in merito alla situazione dei c/c presso Bper Banca.

