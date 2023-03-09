Il presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, Fabio Signoretta, ha convocato l’assemblea dei sindaci dei Comuni aderenti al Sbv, per domani, venerdì 10 Marzo, alle ore 14 e in caso di mancanza di numero legale la riunione si svolgerà comunque nella medesima data, in seconda convocazione, alle ore 15. Sono oltre dieci i punti posti all’ordine del giorno: Presa d’atto e ratifica dell’incarico legale d’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia e proposto nei confronti di Cinegam di Gambardella Andrea Sas; presa d’atto e direttive sulle comunicazioni Teca del 22.12.2022; approvazione istanze di volontariato delle signore Domenica Grande, Beatrice Mirabello, Katia Rosi, Rosamaria Gullì e contestuale proposta di pubblicazione avviso pubblico per istanze di volontariato. [Continua in basso]

E ancora: Approvazione rendicontazione “Festival Leggere & Scrivere – 2021”; approvazione rendicontazione finanziamento “Gestione Polo Sbr – Annualità 2021 –Regione Calabria”; approvazione rendicontazione progetto “Koinè – Hub di Comunità” relativo all’Avviso Pubblico “EduCare”; presa d’atto della verifica di disponibilità al conferimento dell’incarico di direttore per scorrimento di graduatoria e conseguenziali determinazioni; presa d’atto della verifica di disponibilità alla nomina di Revisore dei Conti a seguito di manifestazione di interesse e conseguenziali determinazioni; richiesta definizione transattiva avanzata dal Comune di Fabrizia -determinazioni; approvazione schema di domanda di finanziamento ai fini della partecipazione all’Avviso “Misure di sostegno per Biblioteche e archivi storici pubblici”; comunicazioni del presidente in merito alla Conciliazione monocratica – lavoratrice signora Bisogni Anna Maria; comunicazioni del presidente in merito alla situazione dei c/c presso Bper Banca.

