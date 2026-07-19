Presentato il nuovo servizio realizzato con il supporto tecnologico di DigiArt e il contributo di Monardo. La direttrice Preta: «L'accessibilità è un dovere culturale e civile»

Il Polo museale di Soriano Calabro amplia i propri servizi dedicati all'accessibilità con l'introduzione di una videoguida in Lingua dei segni italiana (LIS), pensata per consentire alle persone sorde di visitare il museo in autonomia e senza barriere nella fruizione del patrimonio culturale.

La presentazione del nuovo strumento si è svolta nella sede del museo alla presenza di numerosi soci dell'Ente nazionale sordi Calabria, guidati dal presidente regionale Antonio Mirijello, che ha espresso apprezzamento per un'iniziativa orientata a garantire maggiore inclusione e pari opportunità.

Ad aprire l'incontro è stata la direttrice del Polo museale, Mariangela Preta, archeologa, che ha illustrato gli obiettivi del progetto.

«Un museo è realmente tale quando riesce ad accogliere tutti. L'accessibilità non rappresenta un servizio aggiuntivo, ma un dovere culturale e civile. Con questa Videoguida LIS vogliamo offrire a ogni visitatore la possibilità di vivere pienamente il nostro patrimonio, senza ostacoli e senza barriere».

La realizzazione della videoguida è stata curata da DigiArt, che ha sviluppato gli aspetti tecnologici e i contenuti del progetto mettendo le proprie competenze al servizio dell'accessibilità culturale.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all'Azienda Monardo, che ha sostenuto integralmente l'iniziativa attraverso la sponsorizzazione del progetto.

Con questa nuova iniziativa il Polo museale di Soriano Calabro prosegue il percorso avviato per rendere i propri spazi sempre più accessibili e inclusivi, coniugando valorizzazione del patrimonio, innovazione tecnologica e responsabilità sociale.