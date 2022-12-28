L'evento organizzato dal Polo Museale e dalla Pro Loco si terrà domani all'interno della Pinacoteca "Filippo Ceravolo"

Sarà presentato domani alle 18, dalla Pro Loco e dal Polo Museale di Soriano Calabro, all’interno della Pinacoteca “Filippo Ceravolo” “Un sorriso per Thair”, l’ultima fatica letteraria della scrittrice e docente sorianese Graziella Idà la quale, torna nelle librerie dopo i successi delle precedenti opere “Il Giardino del Drago” e “Il Quadro. Il coraggio di credere”. Soriano Calabro “è la mia cittadina – ha spiegato la scrittrice – è per questo che sento particolarmente questo incontro con la mia gente, nei miei luoghi del cuore”. L’opera è stata presentata lo scorso 26 novembre all’interno della Sala Musmi, al Museo Storico Militare, Parco della Biodiversità di Catanzaro e narra il viaggio di Marco, protagonista del libro, e il suo bisogno di ricostruire il passato per ritrovare se stesso. Così decide di ritornare nel borgo marinaro, nella casa di famiglia, in quell’isola del Mediterraneo che l’aveva visto crescere. [Continua in basso]

“La scrittura è un percorso intenso che ho vissuto appieno cercando di fare tesoro di ogni esperienza – ha dichiarato l’autrice Graziella Idà – è una storia che allarga il suo sguardo in direzione di due mondi paralleli che si incontrano e si arricchiscono di preziosi frammenti di vita”. L’opera, in cui scorrono una storia d’amore e d’amicizia, offre la possibilità di riflettere su tematiche importanti come l’immigrazione, il bullismo, lo sfruttamento minorile,” tra fantasia e realtà – ha aggiunto la scrittrice sorianese -per riscoprire il valore del presente nel percorso personale del protagonista in cui ognuno può riconoscersi”. All’incontro prenderanno parte la direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, Mariangela Preta, la docente di lettere del liceo scientifico “Niccolò Machiavelli” e presidente della Pro Loco, Maria Teresa Daffinà, la rettrice e dirigente scolastica del Convitto nazionale “Umberto I” di Torino, Maria Teresa Furci, la presidente della Croce Rossa Italiana di Vibo Valentia, Caterina Muggeri e una studentessa del locale liceo scientifico, Francesca Daffinà. Durante l’evento ci sarà la proiezione del cortometraggio “Yared un nuovo amico” del regista Pasquale De Masi e un intervento musicale del Maestro Gilberto Russo.

