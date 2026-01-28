Per i promotori si tratta di «un’occasione per rileggere, con rigore storico, le radici e le fratture di una terra decisiva nella storia italiana»
Giovedì 29 gennaio 2026, ore 17.30, nei locali del Salottino di Vibo Città Antica (via Casalello 9) si terrà la presentazione del volume di Giuseppe Caridi, Storia della Calabria. Dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia (secoli XI–XIX).
La presentazione
Si tratta di «un’occasione per rileggere, con rigore storico, le radici e le fratture di una terra decisiva nella storia italiana», anticipano i promotori. Ai saluti del presidente dell’associazione Domenico Grillo seguirà l’introduzione a cura di Gilberto Floriani, operatore culturale. Sarà presente l’autore.