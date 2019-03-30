La Camera Minorile di Vibo Valentia “Oblata Lina Figliano” ha presentato il suo primo corso di formazione dal titolo “Diritto dei Minori, delle Relazioni Familiari e delle Persone”, rivolto ai professionisti che operano a vario titolo nelle discipline giuridiche, mediche, psicologiche e sociali, occupandosi di minori e delle famiglie. L’incontro si è tenuto alla biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, da quest’ultimo patrocinato.  

Sono intervenuti in qualità di relatore la dott.ssa Teresa Chiodo, presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con una lezione sulla volontaria giurisdizione (Modelli processuali e procedimentali). Ha presentato il corso l’avvocato Raffaele Figliano, presidente della Camera minorile di Vibo Valentia, intervenendo poi per i saluti, con compiacimento, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, Giuseppe Altieri. Tra le autorità presenti, il giudice della famiglia e tutelare del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, la presidente della Camera Minorile distrettuale di Catanzaro, avvocato Rossana Greco, i giudici onorari del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, avvocati Talarico e Giordano, nonché il cofondatore dell’Unione nazionale delle Camere minorili, l’avvocato Angelo Polacco.

Il presidente Raffaele Figliano ha chiarito che il corso è stato progettato in tre moduli: l’area civile, con sette moduli che spaziano dalla presentazione dei modelli contenziosi del processo (ordinario e camerale) alla relazionalità peculiare della volontaria giurisdizione; l’area penale, con tre moduli che permettono di entrare nel modello del processo penale minorile e della pedagogia processuale, che ne è il cuore; l’area psicosociale, con quattro moduli che permettono di collegare l’apporto al mondo del diritto e del processo delle scienze sociali e psicologiche, sino ad aprire alla logica mediativa, antitesi della dialettica processuale. La presentazione del corso, ha visto la partecipazione di tantissimi giuristi ed operatori del servizio sociale e psicologi. Le iscrizioni al corso hanno di gran lunga, superato i posti messi a disposizione dalla Camera Minorile di Vibo Valentia. Il responsabile scientifico, nonché segretario della Camera Minorile di Vibo Valentia, l’avvocato Luigi La Scala, ha quindi spiegato come “ricerca e formazione sono valori che derivano dalla consapevolezza che in questo settore del diritto, più che in altri, la specializzazione rappresenta una necessità ineludibile”. Tra gli organizzatori dell’evento, la tesoriera – avvocato Claudia Gioia – ed il Consiglio direttivo composto dal dott. Bruno Risoleo, dall’avvocato Nicolina Corigliano, dall’avvocato Giacinto Inzillo,  dall’avvocato Marica Seminara e dall’avvocato Ines De Caria, i quali all’unisono hanno dichiarato che: ”la Camera intende promuovere il confronto con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano di minori e famiglie, nel contesto giuridico, psichiatrico e del servizio social), sul presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimento dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della difesa in favore dei minori e delle famiglie”. 

 

 