Da Rigoletto alla Traviata, applausi a scena aperta e standing ovation per l’esibizione di Christian Collia, Fabiana Rossi e Anna Lucia Trimboli protagonisti di una serata che ha fatto registrare il tutto esaurito

La sezione Agimus di Vibo Valentia celebra il successo del concerto "Tutto Verdi: dalla musica da camera all’opera", ospitato ieri sera al Valentianum, dove l’omaggio a Giuseppe Verdi ha registrato il tutto esaurito e una partecipazione che gli organizzatori leggono come un segnale importante per la vita culturale cittadina.

Il Valentianum pieno per l’omaggio a Verdi

La serata, secondo quanto riferito dalla sezione vibonese dell’associazione musicale, «si è trasformata in un autentico tripudio, segnando un prestigioso sold out che testimonia la straordinaria vitalità del territorio». Un appuntamento costruito attorno al repertorio verdiano, con un percorso musicale pensato per attraversare «dalla musica da camera all’opera» e riportare al centro alcuni dei capolavori più amati del compositore.

Sul palco del Valentianum si sono alternati il tenore Christian Collia, il soprano Fabiana Rossi e la pianista Anna Lucia Trimboli, protagonisti di un programma dedicato al Maestro e alle sue pagine più note. Gli artisti, si legge nella nota, «hanno incantato la platea con i capolavori più amati del Maestro – dal "Rigoletto" alla "Traviata" – regalando alla città una serata di altissimo profilo internazionale».

Il pubblico vibonese protagonista della serata

A emergere, nel racconto degli organizzatori, non è soltanto la qualità dell’esecuzione musicale, ma anche la risposta della città. La nota insiste infatti sul ruolo del pubblico, definito «il vero protagonista dell’evento»: una platea che ha seguito il concerto con attenzione e partecipazione, accompagnando i diversi momenti del programma con lunghi applausi.

Per la sezione Agimus si è trattato del «trionfo del cittadino modello», ovvero «una comunità che sa riconoscere il valore dell’offerta culturale e si ritrova con gioia nei luoghi dell’arte, uscendone visibilmente felice e arricchita». Una partecipazione che, secondo gli organizzatori, conferma il legame tra la città e le proposte culturali capaci di intercettare sensibilità e desiderio di condivisione.

Il momento finale ha restituito il senso della serata: gli applausi del pubblico sono culminati «in una spontanea e commossa standing ovation finale», a suggellare un concerto che la sezione vibonese dell’associazione considera tra gli appuntamenti più riusciti della propria programmazione.

Il messaggio del direttore artistico

Pur non essendo presente in città durante lo svolgimento dell’evento, il direttore artistico della sezione Agimus di Vibo Valentia ha seguito a distanza l’evoluzione della serata e ha voluto affidare alla nota un messaggio di ringraziamento rivolto alla comunità.

«Sapere di questo successo, anche se da lontano, mi rende molto orgoglioso. Ringrazio di cuore i cittadini di Vibo Valentia per la loro straordinaria risposta. Questo sold out dimostra che la nostra città sa apprezzare e sostenere la cultura di qualità. Vedere una partecipazione così calorosa conferma che Vibo è una comunità pronta a valorizzare l’arte in ogni sua forma. È l’entusiasmo dei cittadini a dare il vero senso a ciò che facciamo».

Parole che raccolgono il significato attribuito dagli organizzatori alla serata: non solo un concerto riuscito, ma anche la conferma di una domanda culturale viva, capace di riempire gli spazi cittadini e di sostenere proposte musicali di livello.

I prossimi appuntamenti

Dopo il tutto esaurito registrato al Valentianum, la sezione Agimus guarda ora ai prossimi appuntamenti con rinnovato entusiasmo. La nota sottolinea un legame definito «indissolubile» con la comunità vibonese e ribadisce l’idea che la crescita del territorio passi anche attraverso la partecipazione ai luoghi della cultura.