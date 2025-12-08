Mercoledì 10 dicembre, alle 18:00, l’aula magna del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, all’interno dell’ex collegio dei Gesuiti, si trasformerà in un palcoscenico sospeso tra immagini e note grazie all’evento Suoni in Visione che invita il pubblico a un viaggio multisensoriale, dove cortometraggi e musica dal vivo si incontrano in un dialogo creativo e sorprendente.

L’evento – si legge in una nota del Conservatorio - nasce dalla collaborazione tra la classe di Musica applicata alle immagini del maestro Antonio Fresa, gli allievi della classe di Musica da Camera del maestro Gennaro Musella e gli studenti del corso di Tecnico del suono del maestro Luciano Graffi.

Protagonisti saranno cinque cortometraggi realizzati dagli studenti di Musica Applicata nell’ambito del progetto OffiCine, diretto da Cristina Marchetti con lo IED – Istituto Europeo di Design di Milano. Temi attuali e rilevanti, quali difficoltà cognitive, inclusività, violenza commerciale sulle donne, complessità delle relazioni, vengono esplorati con uno sguardo originale, grazie anche alla partecipazione di giovani registi e di volti noti del cinema italiano come Anna Ferzetti, Marina Massironi, Carla Signoris e Gigio Alberti, sotto la supervisione del regista Silvio Soldini.

Dopo la proiezione, gli allievi di Musica da Camera porteranno le immagini a vibrare nel suono, eseguendo dal vivo le musiche originali composte per i cortometraggi, in arrangiamenti realizzati appositamente per l’occasione. Il pubblico potrà così assistere al percorso creativo completo: dalla partitura alla performance, dalla tela cinematografica al gesto musicale, vivendo la trasformazione della musica in un linguaggio narrativo.

Il programma prevede la proiezione dei cortometraggi “Viola”, “È stato un sogno”, “Ronzio”, “Piccoli passi” e “Oltre la collina”, seguiti dall’esecuzione dal vivo delle musiche originali, per un’esperienza complessiva di circa ottanta minuti. Tra i compositori coinvolti figurano Emanuele Aprea, Michele Arena, Vincenzo Gallicchio, Andrea Massaria e Antonio Pontoriero. Gli interpreti della serata saranno i flautisti Giorgia Talotta, Jessica Malvaso, Emilio Pepe, Simone Cricelli e Mattia Fulciniti, i sassofonisti Giuseppe Ziparo, Vincenzo Scordamaglia, Luigi Sellaro e Armando Pagnotta, il tubista Vincenzo Budriesi, i percussionisti Cristian Frigato, Giuseppe Zema e Pierdomenico Foti, e la pianista Maria D’Agostino.

Suoni in Visione – anticipano i promotori nella nota stampa di presentazione - è più di un evento: è un’occasione per osservare da vicino la sinergia tra giovani talenti, esplorare nuove forme espressive e scoprire quanto le immagini possano parlare attraverso la musica. Una serata che conferma l’impegno del Conservatorio nel promuovere esperienze culturali innovative, aperte alla comunità, e nel valorizzare la formazione interdisciplinare dei propri allievi.

