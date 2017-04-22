In 92 si contenderanno la seconda edizione in programma mercoledì 26 aprile

Novantadue tra giovani architetti e ingegneri calabresi che non abbiano ancora compiuto 40 anni e studenti iscritti alle facoltà di Ingegneria e Architettura delle Università di Reggio Calabria e Pisa, si contenderanno quest’anno la seconda edizione del concorso Talent House, ideato dal consorzio Delta ed organizzato presso lo show room “Progetto casa” di Callipo, a Vibo Valentia ed in programma per mercoledì 26 aprile.

Due le sezioni dei concorsi: la prima, denominata Bathroom, finalizzata alla progettazione di un’area di servizi. La seconda, denominata Energy System, punta all’efficienza energetica.

In palio visite in aziende internazionali per gli studenti, premi in denaro e viaggi studio.

“Il successo fatto registrare al primo step dell’iniziativa, grazie alla partecipazione di tantissimi giovani studenti calabresi impegnati nelle Università di Reggio Calabria e di Pisa, oltre a giovani archietti e ingegneri, ci ha spinto ad intensificare il programma dell’evento – ha dichiarato Giacinto Callipo, manager dell’omonima azienda di via Giovanni XXIII- che quest’anno risulterà ancora più interessante per l’attenzione che i giovani hanno posto a questo tipo di appuntamento che rappresenta una importante esperienza nel campo degli studi di ingegneria e architettura.”

Notevole, così come avvenuto per la scorsa edizione, la rappresentanza degli studenti e professionisti vibonesi.