La giovanissima musicista di Filadelfia, studentessa del Conservatorio Torrefranca, si è imposta sui coetanei provenienti da ogni regione d’Italia. Premiate la qualità dell’interpretazione e la sicurezza tecnica

Francesca Gugliotta, giovane musicista di Filadelfia, ha conquistato il primo premio assoluto al Concorso nazionale chitarristico “Giulio Rospigliosi”, tra le competizioni più prestigiose in Italia dedicate alla chitarra classica. Il concorso, giunto alla sua 30esima edizione, si svolge nella prestigiosa Villa Rospigliosi a Lamporecchio (in provincia di Pistoia), e rappresenta un importante punto di riferimento per giovani musicisti provenienti da tutta Italia. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi” con l’obiettivo di promuovere lo studio della musica e valorizzare i talenti emergenti della chitarra classica.

La vittoria di Francesca Gugliotta rappresenta un traguardo di grande prestigio: il primo premio assoluto viene assegnato solo ai concorrenti che raggiungono il punteggio più alto e dimostrano un livello artistico particolarmente elevato. Il riconoscimento è arrivato per la giovanissima vibonese nella Categoria C (nati dal 2008 in poi).

In particolare, Francesca si è distinta per la qualità dell’interpretazione, la maturità musicale e la sicurezza tecnica, conquistando il favore della giuria e imponendosi tra i partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Non il primo riconoscimento per lei, che negli ultimi anni si è già distinta in numerosi concorsi e rassegne musicali.

Francesca Gugliotta frequenta il secondo anno accademico presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove studia chitarra sotto la guida del maestro Marco Rossetti. Parallelamente continua il suo percorso scolastico ed è studentessa del quarto anno del Liceo scientifico “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia. Accanto agli studi accademici, si aggiunge la frequentazione di due master annuali di perfezionamento chitarristico con due grandi interpreti del panorama internazionale della chitarra classica, i maestri Aniello Desiderio e Lucio Matarazzo.

Artista a tutto tondo, coltiva anche la passione per il canto: frequenta la scuola di alto perfezionamento canoro Rc Voce Produzione di Cosenza, diretta da Rosario Canale e Cecilia Cesario. Nel suo percorso artistico ha già pubblicato due brani inediti, mentre nuovi progetti musicali sono in fase di preparazione.