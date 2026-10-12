Dal 22 ottobre al 22 dicembre, 17 spettacoli in due mesi, tra prosa, compagnie regionali e appuntamenti dedicati agli studenti. È pronta a partire la nuova stagione del teatro comunale di Vibo Valentia, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema «Il teatro della parola: cronache, identità e storie». E da oggi, lunedì 12 ottobre, alle ore 16, sarà possibile acquistare i biglietti sia online che direttamente al botteghino.

La stagione rientra nel cartellone unico promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Festival Calabria Teatri in Città e punta a proporre un'offerta culturale diversificata, capace di intercettare i gusti di un pubblico ampio. Accanto agli spettacoli rivolti alla cittadinanza troveranno spazio le compagnie teatrali calabresi e tre appuntamenti mattutini riservati agli studenti.

Il programma completo sarà illustrato martedì 13 ottobre, alle ore 12, durante una conferenza stampa in municipio, nella quale verranno presentati tutti i dettagli della nuova stagione.

Biglietti, orari e modalità di acquisto

Per i 17 spettacoli in programma, di cui tre matinée dedicati agli studenti, non sono previsti abbonamenti. Ogni persona potrà acquistare un massimo di quattro biglietti.

La vendita prenderà il via lunedì 12 ottobre alle ore 16 attraverso la piattaforma LiveTicket, oppure direttamente al botteghino del teatro comunale, in località Moderata Durant.

Il botteghino sarà aperto ogni lunedì dalle ore 16 alle 20, oltre che nelle giornate in cui sono previsti gli spettacoli. Unica variazione già comunicata riguarda lunedì 2 novembre, quando l'apertura sarà posticipata a martedì 3 novembre.

Sono previste riduzioni sul prezzo dei biglietti per gli over 65, gli under 18 e le persone con disabilità. Ulteriori informazioni sul cartellone e sugli spettacoli saranno rese note nel corso della presentazione ufficiale.