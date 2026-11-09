Si comincia martedì 10 novembre alle 16.30 all’Archivio di Stato. Le volontarie propongono un calendario di tre appuntamenti mensili per avvicinare ai libri i bambini fin dai 6 mesi. La partecipazione è gratuita e non serve prenotare

«Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia». Con queste parole le volontarie di Nati per Leggere – Vibo Valentia annunciano il ritorno degli incontri di lettura ad alta voce per bambini e famiglie. Si comincia martedì 10 novembre alle 16.30 all’Archivio di Stato di Vibo Valentia con “Leggimi perché ogni volta è diverso”. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti ai bambini dai 6 mesi in su, accompagnati da almeno un adulto. Non serve prenotare.

Gli appuntamenti di novembre tra Vibo e Pizzo

Dopo l’incontro all’Archivio di Stato, le letture proseguiranno venerdì 20 novembre alle 16.45 al centro di riabilitazione estensiva Casa della Carità, con “Leggimi perché mi fa bene”. Il programma prevede anche un incontro alla libreria Streusa di Pizzo, sabato 28 novembre, alle 17, dal titolo “Leggimi un altro libro”. La data dell’appuntamento a Pizzo è da confermare.

«Anche quest’anno c’è la volontà di offrire un calendario fisso di appuntamenti alle famiglie», spiega il coordinamento locale. Gli incontri si terranno il secondo martedì del mese all’Archivio di Stato, il terzo venerdì alla Casa della Carità e l’ultimo sabato alla libreria Streusa. Per informazioni si può scrivere a npl.vibo@gmail.com.