La serata è stata moderata dal presidente della Pro Loco Mariantonietta Pugliese. Premiata la scomparsa presidente della giunta regionale e l’artista interdisciplinare trasferitosi a Londra

di Saverio Caracciolo



Tropea conferisce altre cittadinanze onorarie, questa volta alla memoria di Jole Santelli – governatrice della Calabria per soli otto mesi, dal 15 febbraio 2020 fino al giorno della sua morte il 15 ottobre 2020 – e a Gabo Guzzo, di Catanzaro che dopo gli studi si è trasferito a Londra ed è un artista interdisciplinare, scrittore e designer di accessori di alta pelletteria di lusso.

Alla cerimonia erano presenti le sorelle Santelli, Roberta e Paola, che hanno ricordato come – a loro avviso – ancora oggi «i calabresi ricordano con grande affetto Jole in quanto riconoscono quello che ha fatto per la sua terra». Roberta e Paola hanno ringraziato il sindaco di Tropea Giovanni Macrì per aver scelto il giorno del compleanno di Jole per conferirgli la cittadinanza onoraria e anche perchè «era molto attaccata alla cittadina tirrenica». Le sorelle Santelli hanno anche raccontato un aneddoto con protagonista Jole, che durante la sua campagna elettorale ricevette la telefonata del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il quale è poi sceso in Calabria per sostenerla. Jole Santelli ha poi voluto Berlusconi a Tropea durante la campagna elettorale. Il sindaco di Tropea ha ricordato «Jole Santelli come una donna che – a suo avviso – in pochi mesi da presidente della Regione Calabria, con il suo carattere forte e combattivo, la sua esperienza politica, ha saputo imporre una storia diversa e la Calabria da Cenerentola – ha affermato il sindaco – è diventata la protagonista della politica italiana».

La seconda cittadinanza è stata conferita a Gabriele Gabbo, nome d’arte Gabo, un calabrese trapiantato a Londra ma con il cuore a Tropea dove ha comprato casa nel centro storico e trascorre nella perla del Tirreno con la sua famiglia tutto il mese di agosto e le feste natalizie. Gabo è un artista interdisciplinare e realizza pezzi unici di alta moda, soprattutto borse con elementi di design che rendono le sue creazioni uniche con il suo motto “molta arte, poco produzione”, cercando di conservare nelle sue creazioni la bellezza con le tradizioni artigianali che diversamente rischierebbero di scomparire.

La serata è stata moderata dal presidente della Pro Loco di Tropea, Mariantonietta Pugliese, affiancata dalla bellissima bimba Ginevra, ormai per come l’ha definita il sindaco, “la sua più piccola collaboratrice”.

Alla cerimonia erano presenti anche le Poste italiane che hanno presentato la cartolina “Tropea Borgo dei Borghi 2021” con l’annullo speciale del francobollo già dedicato a Jole Santelli lo scorso 15 ottobre.