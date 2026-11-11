Il 13, 22 e 28 novembre la rassegna ideata da L’Offerta Musicale di Venezia porta nella città tirrenica The Queene’s Musick, il pianoforte di Matthew Pope sulle immagini di Chaplin e il recital di Alberto Mesirca

Dalle sonorità del Cinquecento al cinema muto di Charlie Chaplin, fino alla chitarra classica di Alberto Mesirca. A Tropea il mese di novembre propone tre appuntamenti nella Cappella dei Nobili, in Largo Padre di Netta, con la rassegna “Novembre in Armonia Musicale”. Gli incontri si terranno il 13, 22 e 28 novembre 2026, sempre alle 18.

A ideare e realizzare l’iniziativa è L’Offerta Musicale di Venezia, associazione culturale fondata dal maestro Riccardo Parravicini, che cura anche la direzione artistica della manifestazione. La rassegna gode del patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Tropea ed è organizzata in collaborazione con la Confraternita dei Bianchi di San Nicola, Mousikè e il Club per l’UNESCO di Tropea.

Il 13 novembre le musiche del Cinquecento

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre con l’ensemble The Queene’s Musick, protagonista del concerto “Ricercari e ritrovari… con ogni sorta di stromenti”.

La voce e gli strumenti storici, tra cui flauto, vielle da braccio e da gamba, accompagneranno il pubblico alla scoperta delle musiche dei grandi maestri del Cinquecento. Un percorso attraverso le forme compositive e le sonorità della tradizione rinascimentale, coerente con l’attenzione che l’associazione veneziana riserva ai repertori antichi.

Il 22 novembre Chaplin con il pianoforte dal vivo

Domenica 22 novembre sarà invece la volta del cinema muto, con la proiezione di “The Circus” di Charlie Chaplin. Ad accompagnare le immagini sarà il pianista Matthew Pope, che improvviserà dal vivo la colonna sonora.

La musica seguirà il ritmo narrativo del film, recuperando la tradizione dell’accompagnamento musicale delle proiezioni dell’epoca del muto. Il secondo appuntamento metterà così in dialogo il linguaggio cinematografico e l’improvvisazione al pianoforte.

Il 28 novembre il recital di Alberto Mesirca

A chiudere la rassegna, sabato 28 novembre, sarà il chitarrista Alberto Mesirca. Il suo recital sarà dedicato alle possibilità espressive della chitarra classica, con un ascolto incentrato sulle caratteristiche timbriche e interpretative dello strumento.

I tre incontri proseguono il rapporto tra L’Offerta Musicale di Venezia e Tropea, già sviluppato attraverso precedenti iniziative, anche insieme alla Confraternita dei Bianchi di San Nicola. L’associazione, attiva da oltre trent’anni nella diffusione della cultura musicale, torna nella città tirrenica con una proposta rivolta a residenti e visitatori.

La Confraternita, guidata dal priore Giuseppe Maria Romano e custode della Cappella dei Nobili, mette a disposizione della musica uno spazio del patrimonio storico cittadino. La collaborazione con Mousikè e il Club per l’Unesco di Tropea contribuisce ad arricchire l’offerta culturale autunnale della città.