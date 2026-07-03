Tutto pronto a Tropea per la XXIII edizione del Premio "Tropea: Onde Mediterranee", appuntamento che negli anni si è affermato tra le manifestazioni letterarie più prestigiose della Calabria e del panorama nazionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 luglio alle 17.30 nella cornice di Palazzo Santa Chiara, luogo simbolo della vita culturale cittadina.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale "Tropea: Onde Mediterranee", presieduta dal professor Pasquale De Luca, con il patrocinio del Comune di Tropea e della Provincia di Vibo Valentia, a conferma del legame tra istituzioni e promozione della cultura come strumento di crescita civile e sociale.

A condurre la serata sarà la giornalista Rosita Mercatante, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alla letteratura, alla poesia e alla riflessione culturale. Saranno presenti anche i componenti della giuria chiamata a valutare le opere in concorso, insieme a due ospiti di rilievo: il radiocronista sportivo Francesco Repice, che riceverà il riconoscimento di “Personaggio Illustre”, e lo scrittore e intellettuale Franco Cimino, invitato come “Ospite d'Onore”.

Nel corso della manifestazione saranno proclamati i vincitori delle quattro sezioni del Premio "Onde Mediterranee", con particolare attenzione rivolta all'Onda Quarta, dedicata alle opere edite di poesia.

Tra i tre finalisti figura il poeta vibonese Michele Petullà con "Cenere e Mandorli. Poesie per Gaza e per la Pace", volume pubblicato dalla casa editrice Libritalia.

L'opera arriva all'appuntamento forte dei riconoscimenti già ottenuti nel panorama letterario contemporaneo. È stata infatti proposta al Premio Strega Poesia 2026 e presentata, nello scorso mese di maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, distinguendosi per «l'intensità dei temi affrontati e per il forte messaggio di pace e di dialogo tra i popoli».

L'assegnazione dell'Onda Quarta sarà affidata a una speciale commissione composta da personalità di «alto profilo culturale e morale», chiamata a decretare il vincitore assoluto della sezione e a definire la classifica finale dei tre poeti selezionati. Si tratta di uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione.

Ad arricchire il programma saranno gli interventi musicali e canori di Federica Lacquaniti e Giusy Giannini, mentre le letture dei testi saranno affidate a Renato Albanese, Antonia Cortese e Rosy La Ruffa, in un percorso artistico che intreccia poesia, musica ed emozioni.

L'ingresso sarà libero e gratuito, nel segno della volontà degli organizzatori di rendere la cultura «un patrimonio condiviso e accessibile a tutti».

Giunto alla sua ventitreesima edizione, il Premio "Tropea: Onde Mediterranee" continua a rappresentare uno degli appuntamenti culturali più importanti della città, capace di richiamare ogni anno autori e poeti provenienti da tutta Italia e dall'estero, consolidando il ruolo di Tropea come crocevia di cultura, dialogo mediterraneo e valorizzazione della produzione letteraria contemporanea. Una manifestazione che continua a crescere in prestigio e partecipazione, confermando poesia e letteratura come strumenti privilegiati di incontro, memoria e costruzione della pace.