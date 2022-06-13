Il 15 giugno verrà presentato il libro "Rinascite ribelli", incentrato su storie di maltrattamenti e stalking. Si riprende il 17 con una serie di incontri itineranti

Si concluderanno il 15 giugno, alle ore 18.00, a Palazzo Gagliardi, gli appuntamenti della rassegna “Un libro al mese. Visti da vicino”, inserita in Vibo Valentia Capitale del libro 2021. L’associazione L’Isola che non c’è chiude così i 32 incontri con “Rinascite Ribelli”, di Stefi Pastori. Un libro che racconta di maltrattamenti e stalking, ma che nel contempo è una sorta di manuale di sopravvivenza e “difesa”. A presentarlo sarà Massimo Martelli, pedagogista e specialista del disagio/devianza. Interverrà l’avvocato Joan Azzurra Pelaggi, presidente dell’associazione Da donna a donna. La serata sarà conclusa da Romina Candela, presidente del Comitato Crisalide. A moderare Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente dell’associazione organizzatrice.

Gli incontri riprenderanno il 17 giugno, in modalità itinerante, per come annunciato alla stampa già lo scorso 30 luglio 2021. Alle ore 18.30, una prima serata, in Vibo Valentia, all’Ascot, con “I ricordi di un ulisside” di Pino Vitaliano. All’incontro, presentato dall’imprenditrice Costanza Chindamo, parteciperà Ulderico Nisticò, storico e scrittore. Mentre il 24 giugno l’incontro con Marcostefano Gallo e “L’illusione del Melograno”, sarà presentato a Briatico, nella sala della Protezione Civile, con l’intervento del sindaco Lidio Vallone e la presentazione di Roberto M. Naso Naccari Carlizzi, dottorando presso l’Universidad de Valladolid (Spagna).