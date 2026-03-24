La giornata è stata anche un’importante occasione di confronto tra giovani accomunati dalla voglia di mettersi in gioco, fare squadra e contribuire attivamente alla società

Nei giorni scorsi il Leo Club Vibo Valentia ha ospitato il secondo Interclub dell’Area Sud, una giornata dedicata alla formazione, alla condivisione e al benessere collettivo, all’insegna dei valori Leo e dello spirito di amicizia che contraddistingue l’associazione.

L’evento, presieduto dalla delegata dell’Area Sud Marta Varrà, socia del Leo Club Vibo Valentia, e alla presenza di diverse autorità Leo e Lions, ha visto la partecipazione del presidente del Distretto Leo 108YA, Francesco Persampieri, in qualità di formatore. Durante l’incontro, Persampieri ha approfondito tematiche fondamentali partendo dall’acronimo Lex – leadership, experience, opportunity – soffermandosi sull’importanza della crescita personale, del servizio verso la comunità e delle opportunità che il mondo Leo offre ai giovani.

Presente all’evento anche il presidente del Leo Club Vibo Valentia, Domenico Deodato. L’Interclub ha visto inoltre la partecipazione di numerosi soci provenienti dai club dell’Area Sud e di diversi aspiranti soci, che hanno avuto modo di conoscere più da vicino la realtà Leo, i suoi valori e le attività di service svolte sul territorio. La giornata è stata non solo un momento formativo, ma anche un’importante occasione di incontro e confronto tra ragazzi accomunati dalla voglia di mettersi in gioco, fare squadra e contribuire attivamente alla società.

L’evento formativo si è concluso con un rinfresco, momento di convivialità e socializzazione che ha rafforzato lo spirito di amicizia e collaborazione tra i partecipanti. L’organizzazione dell’incontro è stata curata nei minimi dettagli dal cerimoniere di club Giulia Mio, contribuendo alla perfetta riuscita della giornata e confermando ancora una volta come il Leo Club rappresenti non solo servizio, ma anche amicizia, crescita personale e stare insieme.