Ci sarà anche una voce vibonese al prossimo Salone del Libro di Torino. L’autrice Clementina Valentini prenderà parte alla prestigiosa manifestazione culturale con il suo romanzo d’esordio “Non la solita estate”, pubblicato da Grafichè.

Il volume è stato selezionato per una presentazione ufficiale all’interno del Salone in virtù dell’attualità e della profondità dei temi affrontati: la condizione femminile agli albori dei movimenti femministi e il complesso percorso di trasformazione personale e sociale vissuto dalle donne in quegli anni.

L’incontro è in programma il 16 maggio alle 17:40, presso il Padiglione Ovale del Lingotto. L’autrice dialogherà con il giornalista Ugo Florio, noto anche per la sua esperienza televisiva, alla presenza dell’editrice Nella Fragale.

Già nel corso della recente presentazione alla libreria Cuori di Inchiostro di Vibo Valentia, il libro aveva riscosso un’accoglienza particolarmente positiva da parte del pubblico. Il romanzo attraversa, con delicatezza e realismo, il mondo femminile degli anni Settanta, raccontando donne costrette a diventare protagoniste del cambiamento non per scelta, ma per necessità.

Nel racconto emerge il peso della sofferenza e delle rinunce affrontate da chi ha dovuto rompere schemi culturali e sociali per conquistare una piena affermazione del proprio ruolo nella società e nei rapporti interpersonali. Accanto ai conflitti di genere, il libro mette in luce anche il forte legame tra donne, descritto come uno spazio di condivisione e sostegno reciproco, sullo sfondo di una Calabria al tempo stesso opprimente e calorosa.

Una storia che parla del passato soltanto in apparenza, perché le vicende narrate rimandano anche all’attualità: ancora oggi, infatti, sono spesso le donne a sostenere il peso maggiore delle trasformazioni sociali, vivendo nuove forme di solitudine personale nonostante i diritti e gli obiettivi conquistati negli anni.