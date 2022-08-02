L’obiettivo è quello di riscoprire le tradizioni locali promuovendo il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico

Si svolgerà stasera e domani, a Vibo Valentia, la VI edizione del Festival CulturaIdentità, con l’obiettivo di riscoprire l’identità locale e promuovere il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico della regione. In particolare questa sera, alle ore 21.00, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, e l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Michele Falduto, inaugureranno la serata, condotta dal direttore e fondatore di CulturaIdentità, Edoardo Sylos Labini. Palazzo Gagliardi farà da sfondo all’evento, con la presentazione del libro di Cristiana La Serra, “La Calabria dalla Tarda Antichità al Medioevo”, una ricostruzione del paesaggio rurale dell’Altopiano del Poro. In seguito verrà presentato il volume del manager ed ex ufficiale dell’Arma, Angelo Jannone, dal titolo “Un’arma nel cuore”, che racconta di un agente infiltrato nella mafia. Ad accompagnare Sylos Labini nella conduzione, la voce del soprano calabrese Teresa Cardace. [Continua in basso]



La serata di mercoledì 3 agosto si aprirà alle ore 21.30 al porto di Vibo Marina con i saluti istituzionali del sindaco della città Maria Limardo e quelli dell’assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi. La conduzione di Sylos Labini sarà poi coadiuvata dal docente di Filosofia Francesco Parisi. Verrà ripercorsa la storia di Vibo Valentia, sin da quando fu fondata dai Greci con il nome di Hipponion. Ospite d’onore, in collegamento video, l’imprenditore del settore Fashion e presidente di Polimoda Consulting, Santo Versace. Le istituzioni comunali presenteranno il premio “CulturaIdentità Sociale” all’atleta paralimpica Giusy Versace, la quale racconterà la sua storia, dal tragico incidente sino al successo televisivo.

Il nuovo commissario di Film Commission Calabria, Anton Giulio Grande, salirà sul palco per illustrare i progetti cinematografici internazionali che vedono la Calabria in prima linea. Il Premio “CulturaIdentità Cinema” sarà invece consegnato al regista italo-americano, Giorgio Serafini, che diresse la famosa serie “Gente di Mare”. Con lui verranno svelate delle informazioni su alcune coproduzioni holliwoodiane. In seguito l’attore vibonese Giuseppe Zeno saluterà i suoi concittadini attraverso un breve ed intenso video.



La serata sarà allietata dalla simpatia dell’attore calabrese Gigi Miseferi e dalla musica popolare del gruppo degli Hantura. In chiusura, l’Ad di Asacert, Fabrizio Capaccioli, consegnerà il premio “La Città Sostenibile” al Comune di Spilinga, per la presenza di “Nduja e Salumi” di Gabriella Bellantone e “Azienda Agricola Arena Carmelo”, due aziende del settore food che si sono distinte a livello nazionale per sostenibilità e promozione del Made in Italy.

