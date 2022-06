Soldi alle associazioni, Gioia: «Il sindaco Limardo sapeva, autodifese di Fdi ed assessore non reggono»

«La veemenza della reazione del partito di Fratelli d’Italia e dell’assessore Michele Falduto sulla questione delle determine n. 1047 e 1048 del 14.06.2022, relative all’assegnazione della somma di 15mila euro a “Cultura identità” ed associazione “Elice”, mi costringono a ritornare nuovamente sulla questione, nonostante il contenuto dei loro scritti sia riferibile più agli interventi delle altre forze politiche che non a quella della sottoscritta». Così la segretaria cittadina di Azione, Claudia Gioia, dopo le polemiche sulle somme destinate dal Comune di Vibo a due associazioni.



«Al fine di fare ordine sull’intera vicenda occorre puntualizzare che la scrivente aveva chiesto al sindaco – precisa Claudia Gioia – come si sposasse il suo slogan della campagna elettorale secondo il quale avrebbe trasformato Palazzo Razza in una casa di vetro e che la legalità e la trasparenza avrebbero presidiato ogni atto dell’esecutivo, con la vicenda di cui ci stiamo occupando. Il primo cittadino si è guardato bene dal fornire le risposte dovute mentre, in sua vece, sono intervenuti il partito Fratelli d’Italia e lo stesso assessore Falduto.

Partendo dai rispettivi contenuti è facile evidenziare tutte le incongruenze ed inesattezze asserite in primis nella misura in cui vengono citati presunti avvisi pubblici senza individuarne numero e data di pubblicazione ed è facile evidenziare in proposito che nelle determine della dirigente Teti non si fa riferimento a questo tipo di atti. Quindi delle due l’una: o l’assessore ha mentito sulla esistenza dei relativi avvisi pubblici o la dirigente Teti confeziona determine incomplete. [Continua in basso]

Michele Falduto e Maria Limardo

Entrando nello specifico dell’autodifesa dell’assessore rileviamo:



1) Egli afferma che le due vicende traggono origine da una deliberazione di Giunta fornendo indirettamente la risposta al primo dubbio: il sindaco era perfettamente a conoscenza di questa situazione.



2) Egli afferma che era stata data amplia pubblicità al presunto bando mediante specifico comunicato stampa e relativi articoli di giornali ed in tal senso prendiamo atto che al Comune di Vibo Valentia la pubblicità istituzionale, invece di avvenire per mezzo di albo pretorio, viene affidata a comunicati stampa occasionali.



3) Prendiamo atto che ancora una volta si scaricano le responsabilità sulla dirigente Teti facendo riferimento ad atti autonomi di gestione dirigenziale sui quali sono scanditi tempi, modi e procedure di affidamento; a tal proposito occorre ribadire per come sopra accennato che la dottoressa Teti nella determina non fa alcun riferimento ai presunti avvisi pubblici di cui parla l’assessore, anzi nello stesso documento emergono delle anomalie che meritano di essere portate a conoscenza dei cittadini: l’associazione Elice presenta la richiesta di contributo in data 13.06.2022 prot. N. 2828 il ché fa ritenere, che il presunto avviso pubblico citato dall’assessore e non menzionato dalla dirigente fosse valido quantomeno fino alla mezzanotte dello stesso giorno. La mattina del 14 giugno l’amministrazione produce la sua determina lasciando presumere che siano stati valutati gli atti durante le ore notturne con una celerità strabiliante.

Per quanto attiene l’altra determina relativa all’assegnazione di 15mila euro, ci rendiamo conto che le date sono indicative. L’associazione presenta la richiesta di contributo in data 27.04.2022 e tre giorni dopo l’assessore Falduto si preoccupa di dare indirizzo politico alla dirigente Teti affinchè provveda a realizzare le iniziative. La stessa celerità però, l’assessore Falduto non la dimostrava nei riguardi della deliberazione di giunta del 22.03.2022. Ha in particolare fatto trascorrere due mesi dalla determinazione di giunta prima di dare indicazioni alla dirigente e lo fa casualmente dopo tre giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’associazione di cui si è detto. [Continua in basso]