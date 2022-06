Comune di Vibo e soldi alle associazioni, la replica di Falduto: «Iniziative approvate dalla giunta»

Il Palazzo di Città

«Leggo da giorni e, ahimè, continuo a leggere articoli, di giornalisti e di rappresentanti delle forze politiche della città, che sono dei veri e propri attacchi strumentali alla mia persona e al mio incarico istituzionale di assessore della città di Vibo Valentia. Fin qui nulla di nuovo, la politica è questa. Ma rimango esterrefatto quando, per un evidente problema politico, vengano tirate in ballo persone che fuoriescono dal problema stesso. Avrei voluto e dovuto, per come sono sempre stato abituato a fare, discutere dell’incresciosa situazione creatasi all’interno delle competenti sede istituzionali ma sono costretto, con molto rammarico e delusione, a fornire alcune precisazioni in merito all’iter amministrativo delle determine oggetto di tanto scalpore». Così l’assessore al Turismo al Comune di Vibo Valentia Michele Falduto replica alle recenti polemiche nate dopo la pubblicazione di due distinte determine: la prima mirata a finanziare con 15mila euro l’associazione “CulturaIdentità” per la realizzazione del VI Festival CulturaIdentità, mentre la seconda finanzia, per altri 15mila euro di spesa, l’associazione culturale Elice per la realizzazione del primo Premio Jole Santelli. [Continua in basso]

«Esiste un atto deliberativo della giunta comunale»

Michele Falduto e il sindaco Maria Limardo

«Le iniziative oggetto d’attenzione – spiega quindi l’amministratore – sono contenute in un atto deliberativo di giunta comunale col quale v’è stata l’approvazione, quasi unanime e con la sola assenza della collega Nardo, del documento preliminare al progetto (Dpp) e del cronoprogramma avente ad oggetto “Vibo Città del Libro”. Programma, si badi, approvato dalla Regione Calabria in quanto trattasi di iniziative interamente finanziate con fondi regionali e rese note mediante la pubblicazione dei formali atti amministrativi, attraverso la consultazione consiliare avvenuta all’interno della competente Commissione nonché mediante specifico comunicato stampa e relativi articoli. La stessa giunta comunale – puntualizza sempre Michele Falduto – ha altresì deciso di attuare un metodo di co-progettazione degli eventi, decisione tra l’altro mai attuata nella nostra città, proprio al fine di garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione, pubblicando uno specifico avviso per consentire a tutti i soggetti interessati di presentare la propria idea progettuale delle iniziative da voler realizzare nella stagione estiva».

«Le associazioni hanno partecipato all’avviso pubblico»

Questi, dunque, «sono gli atti di indirizzo politico a cui hanno fatto seguito gli autonomi atti di gestione dirigenziale in cui si sono scanditi tempi, modi e procedure degli affidamenti. Con riferimento alle due iniziative oggetto di singolare attenzione mediatica è necessario premettere che, da quanto è a mia conoscenza, entrambe le associazioni organizzatrici hanno regolarmente partecipato all’avviso pubblico. Così com’è necessario sottolineare che entrambi gli eventi sono finalizzati alla promozione dell’identità culturale calabrese. Ferme e limitate le mie competenze sulle autonome scelte dirigenziali, quali e dove sarebbero i legami oggetto di pubblico ludibrio? Nessuno. Ma, se anche vi fossero stati, da quando è limitata la partecipazione ad avvisi pubblici a soggetti e/o associazioni che abbiano un Ibero convincimento ideologico? Copio e incollo dal sito di CulturaIdentità: “CulturaIdentità è un’associazione fondata da Edoardo Sylos Labini che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico. Siamo operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità”». [Continua in basso]