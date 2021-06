Vittime della strada, partita di calcio benefica: plauso del Comune di Vibo

Un incontro di calcio all’insegna della solidarietà, in ricordo delle vittime della strada, sostenuto dalla Vibonese Calcio. Un plauso a tutti gli organizzatori dell’iniziativa arriva dall’amministrazione comunale per voce dell’assessore allo Sport Michele Falduto, che per impegni istituzionali fuori sede non potrà essere presente all’incontro. In campo domani pomeriggio, alle ore 17, allo stadio “Luigi Razza”, la Nazionale calcio vittime della strada e la Nazionale italiana forze di polizia. [Continua in basso]

«Un’iniziativa lodevole – afferma Falduto – in quanto spesso si pensa allo sport solo come fenomeno legato esclusivamente ad una “nicchia” di tifosi, a volte in minima parte anche intemperanti. Ma in molti casi, invece, iniziative come questa servono a sensibilizzare su argomenti tragici che ci devono far riflettere. Sono tante, purtroppo, le vittime delle strade italiane, senza contare feriti e disabili gravi prodotti da queste tragedie. Un grane plauso, quindi, a chi si impegna in questa direzione ed in tutte le iniziative benefiche». Vibo Valentia sarà la prima tappa del tour, per poi raggiungere Firenze, Salerno, Taranto, Potenza, Agrigento, Napoli, Castel San Pietro, Vignola, Lugano, Malta, Aprilia, Oristano.