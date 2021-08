Lega Pro, Vibonese: la presentazione della squadra in piazza Municipio

L’assessorato allo Sport del Comune di Vibo Valentia quest’anno ha deciso di organizzare la presentazione della squadra della US Vibonese in piazza Martiri d’Ungheria, meglio conosciuta come piazza Municipio.«La decisone – afferma l’assessore Michele Falduto – è scaturita dalla voglia di ripartire con lo sport e i nostri tifosi, dopo un anno in cui ci siamo dovuti quasi totalmente fermare e gli stadi sono rimasti vuoti. La presentazione sarà preceduta da alcune mini partite tra i giovani della US Vibonese. Ho voluto fortemente coinvolgere sia i ragazzi sia le vecchie glorie della Vibonese, il passato e il futuro della nostra amata società, la ricetta giusta per la ripartenza: radici solide e voglia di fare. Il presentatore della serata, prevista per domani, martedì 24 agosto, alle 19,30 sarà Maurizio Bonanno. I saluti istituzionali – chiude Falduto – saranno portati dal sindaco della città Maria Limardo. La serata si concluderà con la performance del comico-imitatore Pasquale Caprí».