L’autore, ex vice direttore di Repubblica, ha anche riflettuto sulle differenze tra il giornalismo di ieri e quello contemporaneo, segnato dalla presenza costante dello sport nei media e dall’impatto dei social sulle nuove generazioni

Si è aperta a Vibo Valentia l’edizione 2026 del Maggio dei Libri, inaugurata dalla presentazione del volume ‘’i quattro Gianni’’ del giornalista Giuseppe Smorto, già vice direttore del quotidiano la Repubblica.

Il libro ha ricostruito una stagione del giornalismo sportivo italiano negli anni Ottanta, caratterizzata dalla presenza, nella stessa redazione, di Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà e Gianni Mura. In un quotidiano che in origine non disponeva di una sezione dedicata allo sport, i quattro contribuirono a delineare una forma di racconto capace di estendere i confini della narrazione sportiva, in un contesto ancora privo degli strumenti digitali.

Nel corso dell’incontro, Smorto ha sottolineato: «Raccontare lo sport oggi è un po’ diverso. È cambiato il calendario dello sport: è ovunque, ogni giorno, su ogni televisione e su ogni giornale. Loro, invece, erano inviati sui luoghi e costruivano un racconto speciale. Questa è una differenza. C’è poi il fatto che le nuove generazioni hanno probabilmente un modo diverso di comunicare e orientano il loro talento verso linguaggi differenti, come i social, e questo, secondo me, è un problema».

Attraverso ricordi e testimonianze, l’autore ha ripercorso la quotidianità della redazione fino all’introduzione dell’edizione del lunedì nel 1994, soffermandosi sui cambiamenti del linguaggio sportivo e sulla funzione dello sport come forma di comunicazione condivisa.